Manjši puč za boljši jutri

V nadaljevanju preberite:

V navzven organizacijsko zgledni krovni nogometni organizaciji so notranje spore vedno znali primerno »zapakirati« in rešiti. Za javnost pogosto razmeroma nezanimive predsedniške bitke brez večjih incidentov so imele vendarle veliko bolj vznemirljivo ozadje. V zakulisju so se dogajale spletke in v zakulisju se je izbral predsednik. Posebnost slovenskega nogometa je, da je njegov najvplivnejši člen sodniška organizacija, ki je v desetletjih prepletla mrežo svojih ljudi tudi v medobčinskih nogometnih zvezah. Le enkrat se je »zmotila« in dopustila, da je Simič zavzel predsedniški položaj. Napako je sicer hitro »popravila« in nato izbrala »pravega« moža iz Grosuplja. Zdaj se prebujajo trenerji. Tudi oni bi radi imeli večjo težo in vpliv, potem ko so pripomogli k nazadovanju slovenskega nogometa v zadnjih desetih letih.