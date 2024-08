Maribor in Olimpija v lepi podobi pred Evropo, prvak v obupni

V nadaljevanju preberite:

Volk sit, koza cela. Največji slovenski nogometni derbi je bil v 6. kolu 1. SNL razburljiv v prvem polčasu in malo manj všečen v drugem. Zmagovalca ni bilo (1:1). Razplet v Ljudskem vrtu je na vrh lestvice potisnil še dvojec Koper, Mura. Prvaki Celjani so se igrali in zaigrali ter senzacionalno izgubili proti novincu iz Ajdovščine. Danes pa lahko skočijo na vrh lestvice nogometaši Brava, ki bodo v Stožicah gostili Lendavčane.

Maribor in Olimpija se bosta za četrtkova povratna dvoboja kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo proti Djurgårdnu in Rijeki lahko pripravila brez ligaškega stresa, v Celju pa bi lahko »pokalo«, kot še ni.

»To je bil zelo zahteven derbi, izid pa pravičen. Fantje so bili mentalno na visoki ravni, kar je pozitivno za naprej. Najprej moramo osvežiti nekatere igralce,« je s pogledom proti četrtkovim povratni tekmi 4. kola kvalifikacij za preboj v konferenčno ligo jedrnato ocenil Ante Šimundža. V primerjavi s tekmama v Stockholmu in na Reki je mariborski trener manj posegel v postavo, saj je začetno enajsterico spremenil le s trojico – začeli so Martin Milec, Arnel Jakupović in Niko Grlić. Olimpijin trener Victor Sanchez je dal priložnost kar šestim igralcem – Marku Ristiću, Justasu Lasickasu, Thalissonu, Ivanu Durdovu, Marku Brestu in prvič zadnjemu novincu pri zeleno-belih Špancu Manuelu Pedrenu.