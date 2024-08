V Ljudskem vrtu velika tekmeca v senci evropskega večera za zgodovino

V nadaljevanju preberite:

V 6. kolu 1. SNL vse vrtelo okoli velikega derbija, prvega v sezoni. Nedeljski v Ljudskem vrtu bo pomemben za narekovanje vzdušja za povratne evropske tekme, a tudi za ligaško izhodišče.

Veliki, 61. derbi je prišel ob nepravem času. Za koga? Za poraženca. Maribor je poleti že vajen porazov, ki niso bili usodni, Olimpija sploh še ni izgubila. Trenerja Ante Šimundža in Victor Sanchez sta v polni bojni pripravljenosti, toda mar ni to tisto, kar si želi vsak trener: da je v igri za vse in poln adrenalina. Mariborčani so se na Švedskem zagotovo bolj potrošili kot Ljubljančani na Reki.

Kako bo premešal igralske in taktične načrte Šimundža, je uganka. Taktični rituali Victorja Sancheza taktični rituali so že znani, dva, trije novi igralci v začetni enajsterici, potem pa brez prevelikih nihanj držati ritem igre pod nadzorom. Ker je evropski izziv prevelik in milijoni evrov dobrodošli, derbi še ne bo »paša za oči«.