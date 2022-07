Maribor v evropskem slogu napovedal vroče poletje

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so Ljudski vrt v minuli evropski sezoni zavzeli navijači Mure, se stvari pod Kalvarijo vračajo v ustaljene tirnice. Mariborčani so si z zmago nad Šahtjorjem iz Soligorska v turški Sakaryi priigrali dolgo evropsko poletje in najmanj uvrstitev v play-off konferenčne lige, ki je po zaslugi murašev v minuli sezoni v svoji premierni izvedbi obiskala tudi sončno stran Alp. Trenerju Radovanu Karanoviću se je bogato poplačalo zaupanje v novinca Roka Baturino in vse ostale posameznike, s katerimi je začel tudi prvi obračun z beloruskimi prvaki v Ljudskem vrtu. Zdaj bo glavna naloga strokovnega štaba poiskati zamenjavo Antoinu Makoumbouju, če je vezist iz Konga v sredo zvečer res odigral zadnjo tekmo v vijoličastem dresu. Že sredi prihodnjega tedna pod Kalvarijo prihaja moldavski prvak Šerif iz Tiraspola.