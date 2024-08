Mariborčan Jakupović med Avstrijci v Ljubljani

Uspešen avstrijski nogometni selektor Ralf Rangnick je objavil seznam reprezentančnih kandidatov za uvodni tekmi svoje reprezentance v novi sezoni lige narodov, 6. septembra v Ljubljani ter tri pozneje na Norveškem.

Največja novost v ekipi pa je prihod mariborskega igralca Arnela Jakupovića. Napadalec, star 26 let, je nogometno šolo prestal pri dunajski Austrii, nato ga je pot vodila prek Middlesbrougha, Empolija, Juventusa in Sturma v Maribor, kjer mu zdaj pripada vloga vijoličnega aduta v napadu. Poznavalce je Rangnick v Avstriji s to potezo presenetil, res pa je, da prav v napadu ob poškodbah in zato izostankih Michaela Gregoritscha in Saše Kalajdžića iskal novo rešitev in jo očitno našel v Ljudskem vrtu.