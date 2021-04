Marsch namesto Nagelsmanna pri Leipzigu

Jesse Marsch bo nasledil Juliana Nagelsmanna na trenerskem stolčku RB Leipziga, za katerega igra tudi slovenski nogometaš Kevin Kampl, poročata časnika Kicker in Bild. Pri Leipzigu novice še niso potrdili, a naj bi bil prestop ameriškega trenerja s Salzburgom, kjer ima pogodbo zdaj, že dogovorjen.



Marsch je bil na seznamu želja v Leipzigu od trenutka, ko se je za Nagelsmanna začel zanimati Bayern. Potem ko je slednji v torek uradno potrdil selitev na Barvarsko, pa je po mnenju medijev to le logično nadaljevanje. A pojavila so se tudi druga imena. Kandidati naj bi bili tudi Oliver Glasner (Wolfsburg), Pellegrino Matarazzo (Stuttgart) in Roger Schmidt (PSV Eindhoven), a je bil očitno hitro dosežen dogovor z Avstrijci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Marsch je bil leta 2018 že pomočnik trenerja v Leipzigu, kamor je prišel iz New Yorka, nato se je preselil v Salzburg.

