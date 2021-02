Matjaž Kek marca brez adutov za napad na Hrvaško in Rusijo?

Svetovna nogometna zveza (Fifa) je podaljšala veljavnost ukrepa, s katerim je omilila pravilo, po katerem so klubi dolžni omogočiti svojim igralcem prihod na zbor nacionalnih reprezentanc v času uradnih terminov Fifa.



Med dejavniki, ki bi klubom dopustili, da igralcem prepovedo odhod na zbor reprezentance, je tudi morebitna obvezna karantena v dolžini najmanj petih dni za njihove igralce po vrnitvi v klub. Ta ukrep bi lahko prizadel številne reprezentance. Marca bo aktivnih več kot 3000 reprezentantov po vsem svetu, seveda tudi slovenski.

Najprej Hrvaška, nato Rusija in Ciper

Fifa je podaljšala ukrep do konca aprila, kar pomeni, da bo veljaven tudi ob koncu marca, ko bodo v Evropi na sporedu prve tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Reprezentanco selektorja Matjaža Keka čakajo tri tekme: 24. marca bo v Stožicah gostovala Hrvaška, nato Slovence čakata dve gostovanji, in sicer 27. marca v Moskvi ter tri dni pozneje na Cipru.

