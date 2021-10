Matjaž Kek: Na velika tekmovanja se bomo uvrstili slej kot prej

Matjaž Kek se je lahko že takoj po tekmi preusmeril k oblikovanju reprezentance za prihodnost. FOTO: Sakis Savvides/AFP



Kontinuiteta igralcev in tudi stroke je ključna

Ruski selektor Valerij Karpin je dosegel, kar je načrtoval in želel. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Maribor je bil sinoči le srečen kraj za ruske nogometaše. Drugi medsebojni dvoboj v kvalifikacijski skupini H sicer ni dvignil na noge Slovencev, a je bila tekma pred slabih sedem tisoč navijačev zanimiva do zadnjega sodnikovega žvižga. Zmaga Rusije, sicer njena prva v Sloveniji, je pomenila, da je za naše nogometaše konec upanja o uvrstitvi na svetovno prvenstvo in da je napočil trenutek za novo pot, ki bi se lahko začela že na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah novembra na Slovaškem in doma proti Cipru.»Kvalifikacij še ni konec. Do konca je treba igrati, šteje tudi to, v katerem bobnu si,« je slovenski selektorodločno napovedal še dve tekmi na polno za čim boljšo uvrstitev v kakovostnem razredu skupin in nekakšno prenovo preložil na obdobje po koncu kvalifikacij. Toda priznal je, da je razočaran, ker razplet ni bil pozitiven.»Kot dan in noč je razlika med tekmo v Splitu in sinoči. Tepla so nas tudi nihanje, ker v različnih obdobjih nismo bili na primerni ravni. Volja in želja sta bili, ampak nisem zadovoljen in sem razočaran,« je še enkrat poudaril, da je bil to dvoboj z Rusijo, ki je kakovostna, gibljiva, z dobrimi posamezniki, drugačno kakovostjo in drugačnim razmišljanjem, kot je bila v Sočiju.Ruski selektorje bil vidno zadovoljen in se med kramljanjem z ruskimi novinarji šaljivo ter z nasmeškom lotil analize tekme in različnih potez. Predstava je bila po njegovem mnenju boljša za Rusijo predvsem zaradi tega, ker so igralci odlično razumeli njegove zahteve.»Proti Slovaški smo bili slabši tudi zaradi mene, tokrat so mi prisluhnili, zato je reprezentanca igrala kot se zanjo spodobi,« je med drugim povedal ruski selektor, ki je šele petkrat vodil reprezentanco in jo popeljal na vrh kvalifikacijske skupine.Kek je priznal, da je Rusija prehitro zadela, pametno in taktično prekinjala ritem. Znova so bile usodne prekinitve.Goli iz prekinitev so tudi stvar individualne kakovosti. Slaba reakcija in škarjice, to je cena, ki smo jo plačali, ampak na tej ravni se ne nič ne sprašuje in v tej prvini, ki je zelo pomembna v izenačenih tekmah, ne sme biti spodrsljajev. Slabo smo se odzvali. Pogrešal sem Stojanovića, ki bi z Iličićem lahko na desni strani vršil pritisk,« je ocenil Kek in pogled usmeril še v prihodnost.»Kontinuiteta igralcev in tudi stroke je ključna. Slej ko prej se bo zložila tudi generacija. Trenutno ima ta rod premalo izkušenih igralcev in preveč mladih. To pa je proces, ki zadeva tudi NZS. Še se bomo uvrstili na velika tekmovanja, o tem sem prepričan, ampak od danes do na jutri ne gre. Treba je verjeti in ustvariti pozitivno vzdušje,« je selektor poskušal pokazati smer in način.