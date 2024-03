Dinamo s polnega Poljuda odnesel tri točke in Hajduk oddaljil od naslova

Veliki derbi 28. kola hrvaškega nogometnega prvenstva med Hajdukom in Dinamom je imel izzivalen uvod v režiji navijačev prvaka Dinama Bad Blue Boys. Ti so z jutranjo »diverzantsko akcijo« na znameniti splitski Rivi spustili himno zagrebškega kluba in približno pol ure so domači navijači potrebovali, da so počistili z zvočnim »onesnaženjem«.

Jutranji šok se je zvečer preselil še na tribunu nabito polnega Poljuda, kjer se je zbralo 31.000 navijačev. Sicer boljši Hajduk (posest žoge 60:40, streli 14:8) je izgubil eno od odločilnih tekem v bitki za prvaka, potem ko je odločilni gol v 38. minuti z roba kazenskega prostora dosegel hrvaški reprezentant Bruno Petković. Vedno s čustvi nabit derbi so vodili nemški sodniki, svojo nalogo pa so opravili odlično. Glavni je bil Daniel Siebert.

Dinamov reprezentančni napadalec Bruno Petković (levo) je odločil največji hrvaški derbi. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Splitčani so v drugem polčasu zaradi poškodbe ostali brez prvega zvezdnika Marka Livaje, poraz pa jih krepko oddaljil od naslova prvaka. Za vodilno Rijeko, pri kateri bodo naslednjo nedeljo gostovali v 29. kolu, zaostajajo že za sedem točk. Dinamo ima tekmo manj od Rijeke in pet točk manj.