Poljud čaka odrešenika, Arsenal izziva zdesetkani City, lahko spodrsne Realu?

Po reprezentančnem premoru se nogometna državna prvenstva na tujem vračajo s kopico derbijev, ki bodo zanimali navijače po vsej Evropi in tudi širše. Na Hrvaškem bo Hajduk na že dolgo razprodanem Poljudu lovil zadnji vlak v lovu za naslov prvaka, v Angliji bo Arsenal izzval zdesetkani City, v Španiji bi Athletic Bilbao lahko zakuhal boj za vrh la lige. Obeta se zelo pester nogometno obarvan praznični konec tedna.

Hajduk Split – Dinamo Zagreb (sobota, 19.30): Splitčani sanjajo o naslovu hrvaškega prvaka, po dobrem začetku sezone in nato še vrnitvi Ivana Perišića v Dalmacijo je bila evforija na vrhuncu. A kot že tolikokrat v zadnjih sezonah se je sezona Hajduka začela sesuvati, ob osredotočenosti na Dinamo pa je na vrh lestvice skočila Rijeka. Hajduk za jadranskimi rivali zaostaja za štiri točke, Dinamo še za točko več, a s tekmo manj. Na že dolgo razprodani Poljud prihajajo okrepljeni z znova zdravim Martinom Baturino, ki je motor igre Dinama, pri Hajduku pa se šušlja, da bi lahko bil Perišić vendarle nared za dvoboj z večnimi rivali. V poštev za Splitčane pride le zmaga. Še zanimivost: prvič v zgodovini bodo sodili tujci, ekipa prihaja iz Nemčije, glavni sodnik bo Daniel Siebert. Tip: 1.

Manchester City – Arsenal (nedelja, 17.30):

Haalanda čaka trd dvoboj z Gabrielom, zadnjo medsebojno tekmo oktobra so z 1:0 dobili Londončani. Foto David Klein/Reuters

Koga bo v lovu za naslov angleškega prvaka razveselila velikonočna nedelja? Vodilni Arsenal v nedeljskem terminu za derbije v Angliji prihaja na Etihad v zastrašujoči formi. Zadnjih osem tekem so topničarji dobili, dosegli 33 golov in prejeli le štiri. Bukayo Saka in Gabriel sta zaradi manjših zdravstvenih težav preventivno izpustila reprezentančni akciji, po odmoru bosta oba nared, povsem drugačno je razpoloženje na Etihadu. »Tekem raje ne bom gledal,« je pred reprezentančnim premorom dejal Pep Guardiola, strahovi so se izkazali za upravičene. John Stones si je načel prepono, Kyle Walker zadnjo stegensko mišico, oba sta zelo vprašljiva. Igral naj bi Manuel Akanji, ki je dobil močan udarec, načeti so še Kevin de Bruyne, Matheus Nunes in Jack Grealish. Tip: 0.

33:4 je razmerje v golih Arsenala na zadnjih osmih tekmah, na vseh so iztržili vse tri točke.

Bayern – Borussia Dortmund (sobota, 18.30): V zadnjem desetletju so dvoboji Bavarcev s tekmeci iz Dortmunda odločali o naslovu nemškega prvaka, zato bo tokratni derbi nekoliko nenavaden, saj bo šlo le za prestiž. Dobro naoljenega stroja Bayerja iz Leverkusna letos nihče več ne bo ujel, tekma pa v rezultatskem smislu šteje več za Borussio, ki se z Leipzigom bori za četrto mesto, ki še vodi v ligo prvakov. Tip: 1.

Lazio – Juventus (sobota, 18.00): Zaradi velike noči bodo ta teden italijanski derbiji na sporedu že v soboto. Juventus in Milan bijeta bitko za drugo mesto v serie A, ligo prvakov že imata praktično potrjeno, povsem drugače je v Rimu. Lazio je trenutno deveti, mesta v Evropi za prihodnjo sezono se mu izmikajo. Maurizio Sarri je dobil nogo, Cira Immobileja, dolgoletnega junaka modrih iz Rima, so na ulici napadli navijači. Morda bo krivuljo navzgor zasukal Igor Tudor, nekdanji junak stare dame. Tip: 2.

Real Madrid – Athletic Bilbao (nedelja, 21:00):

Brata Nico in Inaki Williams sta motorja igre Athletica iz Bilbaa. FOTO: Vincent West/Reuters

Špansko prvenstvo bi ta konec tedna lahko postalo zelo zanimivo. Če bi Real izgubil proti vse boljšemu Athleticu in Barcelona premagala Las Palmas, bi ju na vrhu lestvice osem kol pred koncem ločilo le pet točk. Katalonci bodo stiskali pesti za Baske, ki so odločeni, da se jim letos finiš sezone ne bo ponesrečil, mesto v elitni četverici pa bo ostalo njihovo. Obeta se atraktiven nogometni večer. Tip: Več kot 2,5 zadetka.

