Matjaž Kek pričakuje dobro predstavo v Splitu in ugoden izid

Matjaž Kek se zaveda kakovosti hrvaške reprezentance. FOTO: Sakis Savvides/AFP

Oblak želi odigrati odlično tekmo

Slovensko moštvo bo v Splitu močnejše za Josipa Iličića. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Hrvati bodo močno pogrešali poškodovanega Luko Modrića. FOTO: Andy Buchanan/Reuters

Kako brez Modrića?

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Splitu igrala s Hrvaško, kar bo njena šesta tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Slovenci so na prvi medsebojni tekmi Hrvate premagali z 1:0, kljub slabši izvedbi proti Malti pa obljubljajo tudi tokrat boj za točke.»Dobro se zavedamo zahtevnosti gostovanja, hkrati pa se veselimo tekme v pravem ambientu, ki bo lepo poln. To bo dodaten izziv. Hrvaška ob vsem tem vodi v skupini skupaj z Rusijo. Želja je, da odigramo dobro tekmo in pridemo do dobrega rezultata,« je na novinarski konferenci v Splitu dejal selektor Slovenije»Vemo, kdo je favorit, tega se zavedamo, toda športno je pričakovati dober izid. Ne moreš dvigniti rok v zrak. O kakovosti ni treba razpravljati. Za obe ekipi pa je to tretja tekma v ciklu, kar je težko. Ampak moramo biti odločni, pogumni, osredotočeni, da bi lahko prišli do dobrega izida. Verjamem v igralce in verjamem, da bo Slovenija igrala dobro tekmo,« je dodal Kek.Ta je dodal, da se pri določenih igralcih pozna utrujenost, vprašljiv je, po drugi strani pa se vrača. »Zadovoljen sem z odnosom fantov, seveda bodo še napake, toda moramo stremeti k temu, da smo na vsakem treningu boljši, samozavestni. Ne vem, zakaj ne bi bili, ker smo tretji v skupini za Rusijo in Hrvaško. Da, igramo proti favoritu, ampak to je lahko samo izziv.«Ob tem je slovenski selektor poudaril, da zelo spoštuje hrvaško reprezentanco, igralce in njeno kakovost. »Vedno je nekdo favorit, ampak če nimaš dodatnega izziva, da ga premagaš, potem si že nekaj zgrešil v tem športu. Že po žrebu je bilo jasno, da bo skupina izenačena. Moraš biti osredotočen, da lahko prideš do točk. Je pa dejstvo, da je Hrvaška zame bila in je prvi favorit skupine,« je dodal Kek in zaključil: »Jasno je, da bomo morali razmišljati o agresiji, drugi žogi, organiziranosti, zanimati pa nas mora tudi gol. Če ne bomo dali njihove zadnje linije pod pritisk, potem bo težava. Sem pa prepričan, da tudi Hrvati razmišljajo o nas.«Kapetan, ki je povedal, da je bil prav Poljud drugi njegov »resen štadion« po bežigrajskem, kar zadeva spremljanje nogometa, je poudaril, da si želijo odigrati super tekmo. »Da pokažemo določeno kakovost, ki jo taka tekma potrebuje. Da bomo borbeni, požrtvovalni in samozavestni. To je to, kar želimo narediti. Težko je govoriti o rezultatu, vse pa bomo naredili, da bomo iz Splita odnesli pozitiven izid,« je povedal prvi zvezdnik slovenske vrste.Če je bilo vprašanje na prejšnjih tekmah glede samozavesti, Oblak pravi, da ta pride z dobrimi igrami in izidi. »Kar zadeva igro, proti Slovaški ni bilo slabo, proti Malti pa slabša igra, a boljši izid. Samozavesti ne manjka, pokaže pa se v določenem trenutku nekaj živčnosti. Po zmagi z Malto verjamem, da bo jutri na Poljudu vsak od naših igralcev vstopil v igro z veliko samozavestjo.«Določene spremembe sicer v ekipi napoveduje hrvaški selektor, ki je poudaril, da bo moral razmišljati o tem, potem ko so obe dosedanji septembrski tekmi odigraliinter da tudičuti utrujenost. »Morali bomo razmišljati o spremembah, saj je težko pričakovati, da bodo vsi ti igrali na enaki ravni na vseh treh tekmah v enem tednu,« je dejal Dalić.Kot pa dodajajo na Hrvaškem, prevelikih sprememb si selektor vseeno ne sme privoščiti, saj je Slovenija spoštovanja vredna ekipa, Hrvaška, ki bo pogrešala, pa bi z zmago proti njej naredila velik korak proti mundialu.Tekmo Hrvaške in Slovenije, ki bo enajsta medsebojna (Slovenija ima le eno zmago ter šest porazov ob treh remijih), bodo sodili FrancoziHrvaška je sicer 18. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovenija pa 66.