Matjaž Kek nad Fince tudi s pomočjo umetne inteligence

Kako pripraviti slovenske nogometaše, da bodo prvič v zgodovini priljubljene igre premagali Finsko? To vprašanje si že mesec dni zastavlja slovenski selektor Matjaž Kek, ki so mu v boju za nastop na evropskem prvenstvu 2024 preostale tekme s Finsko, Severno Irsko, Dansko in Kazahstanom. Prvi izziv vodilni reprezentanci skupine H bo 14. oktobra prinesla Finska, zato se je smiselno osredotočiti le nanjo.

Če v najbolj osnovni različici orodja ChatGPT vprašate »sogovornika«, kako bi lahko Slovenija premagala Finsko, boste dobili zanimive odgovore. kaj vse zmore umetna inteligenca, kako je že vpeta v šport, tudi nogomet, in kaj omogoča uporabnikom?