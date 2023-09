Matjaž Kek: Zadovoljen sem, zdaj pa prihaja »rokenrol«

Po gladki zmagi nad San Marinom selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek ni skrival zadovoljstva. Upravičeno, saj so njegovi izbranci uresničili načrt in po šestih kolih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 prevzeli vodstvo v skupini H.

»Čestitke fantom, naredili smo, kar smo želeli, kar se je od nas pričakovalo in kar smo morali, če smo hoteli ostati v igri. Veliko je bilo dobrih stvari, nekatere bi bile lahko boljše. Nekaj je bilo rotacij zaradi poškodb, vendar sem zadovoljen. Zdaj pa prihaja 'rokenrol'. Slovenija je zraven, kar zadeva mesta, ki vodijo na EP, to zanima tudi navijače. Kot pa sem rekel, proti San Marinu ni bilo presežkov, a smo zmagali dovolj prepričljivo, da lahko razmišljamo pozitivno in s takšno miselnostjo gremo v nov cikel,« je poudaril Matjaž Kek.