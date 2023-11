Matjaž Kek: Zaslužena zmaga Dancev, naša predstava za pozabo

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po porazu na Danskem z 1:2 na predzadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 poudaril, da je domača ekipa zasluženo zmagala, sam pa bo tekmo poskušal čim prej pozabiti in se pripraviti na ponedeljkov dvoboj s Kazahstanom v Stožicah.

»Čestitam Dancem za zasluženo uvrstitev na EP. Tekma je pokazala, kako težko je igrati na Parknu, kako širok kader ima Danska. Danes je bila zasluženo boljša. Za nas pa tekma za v pozabo, zdaj se moramo čim bolje pripraviti na ponedeljkovo tekmo s Kazahstanom,«je na novinarski konferenci po tekmi dejal Kek.

Priznal je, da so po drugem golu gostiteljev misli deloma že stekle proti ponedeljku. »Jasno je bilo, da je drugi gol vse skupaj usmeril. Po prvem smo se še vrnili, imeli nekakšen načrt, po drugem zadetku, ko pri sebi veš, da moraš zabiti dva za zasuk, pa se je videlo, da nekateri popuščajo. Tudi Erik Janža in Timi Max Elšnik, zato so bile nekatere odločitve logične. Ne zaradi tega, da bi razmišljali o Kazahstanu, ritem je bil pač prehud,« je pojasnil selektor, ki je ocenil, da ne bi bilo smotrno tvegati od začetka z nekoliko načetima Andražem Šporarjem in Petrom Stojanovićem.

»Zdaj nas čaka nova težka tekma, ki bo odločala o vsem. Ob tem tudi mi še vedno samo odločamo o sebi in prepričan sem, da bo takrat drugačna tekma, tudi tekmec ne bo na taki ravni, kot je bila danes Danska. Tej še enkrat čestitam, mi pa se gremo domov pripravit na tekmo, ki smo jo čakali leta in leta,« je še povedal Kek.