Mbappe in Lewandowski: Z mundialom na dve leti bi padla mikavnost igre

Francoski nogometaš Kylian Mbappe verjame, da bi svetovno prvenstvo postalo manj zanimivo in privlačno za navijače, če bi ga organizirali vsaki dve leti. Od leta 1930 je namreč v veljavi štiriletni ciklus mundiala, Fifa želi z letom 2026 to spremeniti na dveletno frekvenco. Tudi 23-letni Francoz je že okusil vonj po spektakularnem prvenstvu, saj je bil leta 2018 del francoske reprezentance, ki je osvojila turnir v Rusiji.

»Svetovno prvenstvo je čudovito, gre za dogodek, za katerega obstaja verjetnost, da boš na njem igral le enkrat v življenju,« je povedal Mbappe na prireditvi v Dubaju. »Mundial je tako poseben, ker nastopi le enkrat vsaka štiri leta. Če bi ga organizirali vsaki dve leti, bi postal podoben vsakodnevni izkušnji. Fifa resda zatrjuje, da bi z večjo frekvenco mundiala ustvarila več prihodkov za svojih 211 članic, toda Mbappe zavrača tezo, da bi šlo za to.

»Ljudje želijo kakovost in močna čustva«

Reprezentance iz le osmih držav so se doslej veselile naslova svetovnega prvaka, ob tem so vselej zmagovale izbrane vrste iz Evrope ali Južne Amerike. »Ljudje želijo kakovost in močna čustva, toda v primeru mundiala na dve leti bo najbolj padla prav kakovost igre na njem. Mundial, euro, liga narodov, ... morali bi igrati po 60 tekem na sezono, to je preveč tekem, če želimo ohraniti kakovost igre,« je še zatrdil Mbappe. Turnir 2022 v Katarju bo zadnji z 32 udeleženkami, saj bo že leta 2026 na mundialu igralo 48 reprezentanc.

Robert Lewandowski in Kylian Mbappe. FOTO: Satish Kumar/Reuters

Mbappeju se je pridružil tudi poljski napadalec Robert Lewandowski. Velemojster Bayerna je podobno prepričan, da ne bi smeli povečati frekvence organizacije svetovnih prvenstev. »Če bomo igrali mundial vsaki dve leti, bo neizbežno padla kakovost nogometa. Nemogoče za telo in psihološko pripravljenost je igrati na enaki ravni dvakrat bolj pogosto po koncu sezone. Nemogoče,« je zatrdil eden najboljših srednjih napadalcev 21. stoletja. »Ne moremo kar siliti z idejo. Treba je pogledati naprej in spoznati, da mundial na dve leti ne bi prinesel nič dobrega,« je prepričan zvezdnik PSG.

Mbappeju nagrada za najboljšega v letu 2021 Kylian Mbappe (PSG) je bil na podelitvi nagrad Globe Soccer Awards v Dubaju proglašen za najboljšega igralca v letu 2021. Nagrade Globe Soccer Awards prireja Evropsko združenje klubov (ECA) v sodelovanju z Evropskim združenjem agentov igralcev (EFAA), podeljujejo pa jih od leta 2010. Poljski napadalec Robert Lewandowski je letos prejel največ glasov od nogometnih privržencev, ob tem pa je napadalec Bayerna iz Münchna osvojil še nagrado za najboljšega strelca. Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je prejel nagrado Globe Soccer Awards za najboljšega strelca v zgodovini nogometa, trener leta je italijanski selektor Roberto Mancini, nagrado za najboljši klub je prejel angleški Chelsea, agent leta je Italijan Federico Pastorello, posebno nagrado za športne dosežke pa je prejel Brazilec Ronaldinho.