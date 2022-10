Mbappe po zmagi na derbiju spregovoril o velikem šoku

Paris Saint-Germain je z golom Neymarja v zaključku prvega polčasa strl odpor največjega rivala Marseilla in z zmago pred svojimi navijači ubranil vrh lestvice, ekipi hrvaškega trenerja Igorja Tudorja pa pobegnil na šest točk prednosti. Prvi zasledovalec prvakov iz prestolnice je sicer s tremi točkami zaostanka Lorient, pred Marseillom pa je še Lens, ki ima točko več od moštva iz pristanišča.

Tabor Parižanov je prestal nekaj napornih dni, najprej je pred tekmo z Benfico v ligi prvakov (remi z 1:1 na Parku princev) odjeknila novica, da bo (je) Kylian Mbappe, razočaran nad prelomljenimi obljubami vodstva kluba, od slednjega zahteval januarski prestop. Sledila je še – uradno potrjena – novica o novem sodnem procesu proti brazilskemu zvezdniku Neymarju zaradi njegovega kontroverznega prestopa iz Santosa k Barceloni leta 2013.

Neymar je pred začetkom obravnav, ponedeljek, poleg njega bodo na zatožni klopi tudi njegova starša, nekdanja predsednika Barcelone Josep Maria Bartomeu in Sandro Rosell ter bivši predsednik Santosa Odilio Rodrigues, se je Neymar izkazal z golom, za katerega mu je asistiral ravno Mbappe v 46. minuti prvega polčasa.

Ko je novica udarila, je počival

»Nikoli nisem zahteval, da bi januarja lahko odšel. Informacije, ki se je pojavila na dan tekme lige prvakov, resnično ne razumem. Nisem vpleten niti posredno niti neposredno,« je po tekmi dejal Mbappe. »Bil sem šokiran, tako kot vsi ostali. Ljudje morda mislijo, da sem bil sam vpleten, a to niti slučajno ne drži. Legel sem k počitku, moji ljudje pa so bili na tekmi mojega mlajšega brata. Šokirani smo bili, ko smo izvedeli za to. Želim zgolj povedati, da so informacije popolnoma netočne. Tu sem zelo zadovoljen.«

Številni mediji so se v tem tednu razpisali o njegovem domnevnem nezadovoljstvu nad prelomljenimi obljubami klubskega vodstva. Na čelu s predsednikom Naserjem Al-Helaifijem, ki se je v zadnjih tednih ravno tako znašel sredi nekaj odmevnih škandalov, tudi zaradi domnevnega izsiljevanja v domovini, in celo ob posredovanju francoskega predsednika Emmanuela Macrona je vodstvo PSG uspelo preprečiti Mbappejev prestop k madridskemu Realu, najboljši mladi nogometaš minulega svetovnega prvenstva je v drugi polovici maja podaljšal pogodbo s Parižani do leta 2025.

Takrat se je govorilo o (finančno) »nemoralnih« zneskih, a tudi o številnih drugih obljubah, denimo večji vlogi Mbappeja pri sestavi moštva.