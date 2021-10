Mbappe spet sredi VAR-viharja, tokrat v domačem prvenstvu

Kylian Mbappe je prekinil niz štirih tekem brez gola za Paris Saint-Germain in v 86. minuti z enajstih metrov prinesel zmago Parižanom nad Angersom, s katero so možje iz prestolnice vsaj začasno pobegnili že na devet točk prednosti na vrhu lestvice ligue 1. Mbappe se je v tabor podprvakov vrnil po uspešnih nastopih in zmagi na finalnem turnirju lige narodov v Italiji, trener Mauricio Pochettino pa je zaradi četrtkovih tekem južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo ostal brez Lionela Messija, Angela Di Marie, Leandra Paredesa, Marquinhosa in Neymarja.

Za nameček je Angers proti PSG, ki je pred reprezentančnim premorom utrpel prvi ligaški poraz na gostovanju pri naslednjem tekmecu Mure, Rennesu (0:2), odigral zelo dober prvi polčas in kar malce zasenčil gostitelje. V 36. minuti so zasluženo povedli prek Angela Fulginija, ki je z neposredne bližine izkoristil predložek Sofiana Boufala. Parižani so imeli v drugem polčasu kljub še vedno precej neprepričljivi predstavi več razlogov za zadovoljstvo: bočni branilec Juan Bernat je v 63. minuti zamenjal Abdouja Dialloja in vknjižil svoj prvi nastop po več kot enem letu in težji poškodbi kolena.

Odrešitev za ekipo iz prestolnice je prinesla 69. minuta, ko je Mbappe po akciji z Anderjem Herrero s predložkom našel Danila Pereiro, ki je z glavo zadel za 1:1. Kot že nekajkrat v tej sezoni je domače moštvo do vseh treh točk prišlo v enem zadnjih napadov: VAR-pregled je potrdil, da je izkušeni vezist Pierrick Capelle ob strelu Maura Icardija z glavo v kazenskem prostoru igral z roko, odgovornost pa je na svoja pleča prevzel Mbappe, ki z bele pike ni grešil za svoj peti ligaški gol sezone.

Goste ujezil VAR

PSG je zdaj s 27 točkami po desetih tekmah še trdneje v sedlu v lovu na naslov državnega prvaka, ki mu ga je v minuli sezoni presenetljivo odvzel Lille, Angers ostaja na visokem četrtem mestu s 16 točkami. Prvi zasledovalec vodilnih Parižanov, Lens, bo v nedeljo gostoval v Montpellierju.

»V nobenem trenutku se nismo predali, danes je bilo pomembno zmagati. Kylian je nocoj res odigral ključno vlogo,« je po tekmi menil Colin Dagba. Branilec Angersa Romain Thomas ni bil tako navdušen, rekoč, da so VAR-sodniki spregledali prekršek na začetku akcije, ki je prinesla najstrožjo kazen.

»Resnično sem naveličan VAR. Milijone so vložili vanj, a ga ne znajo uporabljati. Icardi je nad mano storil prekršek, nato pa s pomočjo tega prekrška prišel v položaj pred golom,« je bentil Thomas.