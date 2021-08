Mbappejeva obljuba Neymarju: Ne bom hodil po tvojem vrtu

Prestopa Kylian Mbappe sicer ni omenjal, je pa za Esquire razkril številne zanimive, do sedaj neznane podrobnosti iz zakulisja, ki se tičejo tudi brazilskega asa Neymarja. Brazilec se je leta 2017 odmevno pridružil Paris Saint-Germainu, domnevno zato, da bi pobegnil senci Lionela Messija. Toda Mbappe ga je, tudi po zaslugi težje poškodbe, močno zasenčil že v prvi sezoni, ki jo je končal še z naslovom svetovnega prvaka in osvojitvijo nagrade za najboljšega mladega nogometaša mundiala. Kaj je po povratku v Pariz dejal Neymarju?



»Ne bom hodil po tvojem vrtu. Letos bom kandidat za zlato žogo, ti pa ne, a obljubljam, da ne želim zavzeti tvojega mesta,« je razkril Mbappe. 22-letni Francoz je v daljšem pogovoru nato spregovoril tudi o načrtovanju trenerske kariere in dejstvu, da je s preživljanjem časa v slačilnicah in budnim spremljanjem pogovorov razvil izvrsten čut za soigralce.



»Še kot zelo mlad sem bil vedno v slačilnicah, poslušal sem pogovore o taktiki iz različnih zornih kotov, saj je nogomet iz različnih zornih kotov tudi sestavljen. Naučil sem se te strpnosti, menim, da mi je pomagala, ker je delo trenerja postavljanje v kožo drugega. Menim, da imam tisto, kar je potrebno, da postanem trener. To mi pomaga tudi v nogometu, saj kot igralec običajno razmišljaš o sebi, o svoji karieri. A sam lahko na primer vidim, ko med tekmo nekaj moti soigralca. In lahko ga pomirim,« je dejal Mbappe.

Hat-trick na Camp Nouu tekma kariere

»Nogometna ekipa ni skupina prijateljev. Enemu peku se ni potrebno razumeti z vsemi ostalimi. Za to, da bi zmagal, ti ni potrebno vsak dan večerjati s soigralci,« meni francoski as.



Kot najboljšo tekmo v karieri je nogometaš, ki ga že več sezon povezujejo s prestopom v madridski Real, izpostavil tekmo letošnje osmine finala lige prvakov na Camp Nouu proti Realovemu najhujšemu tekmecu iz Barcelone.



»To je bila najboljša tekma moje kariere, ker je bila popolna. Moji ekipi sem pomagal tako v napadu kot v obrambi, bil sem uspešen pri kreaciji in zaključevanju mojih akcij, ena na ena. Dobil sem 90 odstotkov duelov, če je bila statistika točna. Vso tekmo nisem imel trenutka, v katerem bi se počutil izmučenega, se je februarske zmage, ob kateri je dosegel hat-trick, še spominjal Mbappe.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: