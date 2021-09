Med eurom kar 1400 aretacij in skoraj sedem milijonov evrov

Operacija Interpola, v kateri je mednarodna organizacija kriminalistične policije preverjala nelegalne stave med letošnjim evropskim prvenstvom v nogometu, je privedla do 1400 aretacij. Kot so danes sporočili iz Interpola s sedežem v Lyonu, je organizacija pri tem zasegla 6,7 milijona evrov gotovine.



Na tisoče racij v Aziji in Evropi je pripeljalo do zasega računalnikov in prenosnih telefonov, povezanih s skoraj 394 milijoni evrov v stavah. »Medtem ko smo euro 2020 večinoma spremljali kot preprosti navijači, je na stotine specializiranih kriminalistov v 28 državah merilo na organizirane kriminalne skupine, ki so želele zaslužiti milijone z nezakonitimi igrami na srečo in s tem povezanim pranjem denarja,« so zapisali v Interpolovi izjavi za javnost.



Hongkonška policija je pridržala več kot 800 osumljencev, med njimi tudi domnevno vodjo združenja za stavnice, ki ga nadzira triada. V eni od najuspešnejših operacij doslej v Hongkongu so policisti zasegli 2,3 milijona evrov gotovine in evidenco s podrobnostmi o milijonskih stavah. V Italiji, domovini evropskih prvakov, so med eurom v operaciji SOGA VIII preverili 280 stavnic in izrekli za 1,3 milijona evrov kazni za nelegalne stave.

