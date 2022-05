Med slavjem razbili glavo kapetanu nasprotne ekipe

Nottingham Forest in Huddersfield se bosta naslednjo nedeljo na Wembleyju pomerila v velikem finalu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev v elitno nogometno premier league, potem ko je Nottingham na povratnem obračunu kljub porazu z 1:2 po rednem delu tekme nato po enajstmetrovkah ugnal Sheffield United.

Navijači dvakratnih evropskih prvakov, ki so v elitni ligi nazadnje nastopali leta 1999, so zavzeli zelenico svojega štadiona City Ground, 31-letni moški pa je z udarcem v glavo tako hudo poškodoval gostujočega kapetana Billyja Sharpa, da je ta potreboval celo nekaj šivov. Policija je že prijela prvega osumljenca, klub iz Nottinghama pa je napovedal, da ga čaka doživljenjska prepoved obiskovanja tekem.

Sharp: To je bil brezobziren idiot in ničvrednež

»Klub bi se rad tudi opravičil Billyju osebno, kot tudi Sheffield Unitedu,« so zapisali v izjavi za javnost. Sharp tekme ni odigral zaradi poškodbe, 36-letni napadalec sicer za United igra že v tretji etapi svoje kariere, nosil pa je tudi dres Nottingham Foresta v sezoni 2012/13. Eden najučinkovitejših angleških napadalcev, ki nikoli ni bil deležen reprezentančnega vpoklica, se je privržencem nogometa in športa v spomin vtisnil leta 2011, ko je tri dni po smrti novorojenca zaigral v dresu takratnega kluba Doncaster Rovers in dosegel tudi gol, z ženo pa je nato ustanovil fundacijo The Luey Jacob Sharp Foundation, ki podpira raziskave in zdravljenje gastroshize.

Sharpov odziv na torkove dogodke je bil zelo neposreden. »En brezobziren idiot je uničil neverjeten nogometni večer. Čestitke Nottingham Forestu za zmago in vso srečo v finalu. Kot nekdanji nogometaš Foresta ne bom dovolil, da bi nek ničvrednež vplival na spoštovanje, ki ga gojim do navijačev Foresta.«