Med zvezdami tudi Šuker in Savičević

Štadion v Stožicah je že nekaj časa razprodan, tribune za petkovo nogometno tekmo bodo polne, začela pa se bo ob 20.30 uri. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin, pobudnik dobrodelne tekme, je v Ljubljano privabil kar 36 odmevnih imen iz sveta nogometa.

Zvezdnikom sta se kot zadnja pridružila še Črnogorec Dejan Savičević in Hrvat Davor Šuker. Nogometaši bodo odigrali dva polčasa po 30 minut, tempo igre pa bo revijalni tekmi primeren. Bistvena je dobrodelna nota, vsi udeleženi bodo po svojih zmožnostih prispevali sredstva za obnovo Slovenije, prav tako bo šel ves izkupiček od prodaje kart za pomoč žrtvam poplav.

Ob polčasu tekme bodo za program poskrbeli tudi glasbeni gostje Bojan Cvjetićanin (Joker Out), Hamo in Peter Dekleva (Hamo&Tribute 2 Love), Zoran Predin in skupina King Foo.