Messi in Barcelona pripravljena za spopad s PSG

Najboljše ocene prejeli Messi, Trincao in Dembele

Messi in trener Ronald Koeman sta se na nek način ujela na igrišču in ob njem. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters



Messi ogroža rekorde tudi s klopi za rezerve

Težko je odštevati dneve do naslednjega torka, ko bo oživelo najmočnejše nogometno tekmovanje na svetu – liga prvakov. Nogomet kljubuje pandemiji koronavirusa, četudi brez navijačev, obeta se nam spektakularna osmina finala paradnega tekmovanja Uefe. Zadostuje pogled na formoin, ki bosta odprla »super torek« skupaj z Leipzigom in Liverpoolom.Tretji februarski torek prinaša prvi tekmi dvobojev Barcelona vs. PSG invs.– gostitelj slednjega bo imenitniv Budimpešti –, sreda še privlačna para specialistov za evropske uspehevs.invs.Barcelona in PSG igrata v odlični formi, na igrišču so bo trlo zvezdniških imen in programiranih asov prihodnosti. PSG je dobil največji francoski derbi v Marseillu (0:2), četudi je trenerodmeril počitek številnim adutom. Med strelce sta se vpisalain, med asistente za gola pa igralca z desne strani pariške enajsterice (4-3-3) – krilni adutin bočni branilecPochettino je šele v drugem polčasu poslal v igro imena, kakršna soin, na klopi je pustil. PSG čaka srdita bitka za vodilne položaje v ligue 1, ki ga ohranjajo v ligi prvakov 2021/22, saj se obeta Francozom izenačen drugi del sezone (Lille 54, Lyon 52, PSG 51, Monaco 48).»Morda smo se prej osredotočali na Evropo, saj smo enostavno zmagovali v Franciji, zdaj je prvenstvo izenačeno,« je povedal svetovni prvak Mbappe in dodal: »Morda je tako bolje. Dejstvo je, da ne moremo popustiti niti za dan in to nas ohranja na visoki napetosti, naša igra je intenzivna in v takšnem slogu bomo pričakali tudi Barcelono. Toda dotlej je še daleč, že jutri nas čaka pokalni izpit v Caenu, v soboto ligaška tekma z Nico.«Tudi Barcelona je ujela ritem, ki opogumlja njene navijače. Katalonci so na gostovanju pri Betisu nanizali šesto zmago (2:3), v zadnjih enajstih tekmah primere division jih krasi spoštljiva bilanca 9-2-0. Med glavnimi junaki so biliinKatalonski časnik Sport jim je prisodil osmice, še en dnevnik Mundo Deportivo je podelil 4 zvezdice le Messiju. Logično, najboljši nogometaš Barcelone v tem stoletju je vstopil v igro šele v 57. minuti – kot Trincao –, toda dobil je dovolj časa, da je odločil zmagovalca. Zabil je prvi gol, zrežiral drugega, zadnjega, ki je bil mojstrovina z roba kazenskega prostora, je prispeval 21-letni Trincao.»Messi je spremenil potek in način igre. Moramo kolobariti z igralci, saj je ritem tekem hud. Pokalno tekmovanje ponuja priložnost za počitek, hkrati je najkrajša pot do lovorike,« je razmišljal Barçin trenerin odgovoril na vprašanje, koliko minut bo dobil Messi do spopada s PSG. Katalonce čaka v sredo prva tekma polfinala pokala z močno Sevillo, v soboto Alaves v la ligi.Messi deluje na igrišču odlično. Rekorde ruši tudi v vlogi rezervista: s 27 tovrstnimi goli le še za gol zaostaja za rekorderjemVerjetno ga bo prehitel še v tej sezoni, saj je Koeman spoznal, da Messi po vstopu v igro ne igra užaljene neveste, četudi ima na računu šest zlatih žog, pač pa prinaša zasuk v igri in rezultatu.