Messi prvič po letu 2006 hitro končal bitko za zlato žogo

Na zaključnem sezamu prvič po letu 2006 ni sedemkratnega dobitnika prestižne nagrade Argentinca Lionela Messija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. France Football je na seznam uvrstila po šest igralcev Manchester Cityja, Liverpoola in Real Madrida, med njimi glavnega favorita za osvojitev nagrade Francoza Karima Benzemaja. Ta je tudi v ožjem izboru za Uefinega igralca leta, kjer sta tudi vratar Reala Thibaut Courtois in Kevin De Bruyne (Manchester City). Oba Belgijca sta prav tako na seznamu za zlato žogo.

Na seznamu pa ni sedemkratnega zmagovalca zlate žoge Messija. Argentinec je v svoji prvi sezoni pri francoskemu klubu Paris Saint-Germain na 34 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 11 zadetkov in zbral 15 asistenc. Na seznamu prav tako ni njegovega klubskega kolega Neymarja, tako da je edini na ožjem seznamu iz vrst pariškega kluba Kylian Mbappe. Na seznamu se je medtem znašel Cristiano Ronaldo iz Manchester Uniteda.

Največ možnosti za nagrado poznavalci pripisujejo Benzemaju, saj je Francoz v pretekli sezoni na 32 tekmah v španskem prvenstvu dosegel 27 zadetkov, v ligi prvakov pa na 12 tekmah kar 15. Obe tekmovanji je madridski Real tudi osvojil. Zadel je tudi na sredini superpokalni tekmi, ko je Real Madrid z 2:0 premagal nemški Eintracht iz Frankfurta. Benzema bi tako postal peti Francoz, ki je osvojil zlato žogo. To je uspelo Raymondu Kopi (1958), Michelu Platiniju (1983, 1984, 1985), Jean-Pierru Papinu (1991) in Zinedinu Zidanu (1998).

Deset vratarjev je nominiranih za nagrado za najboljšega vratarja leta oziroma lovoriko Jašin. Med njimi je tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Tudi za najboljšega mladega igralca do 21 let se bo potegovalo deset nogometašev, kjer sta med favoriti igralca nemške bundeslige Jude Bellingham (Borussia Dortmund) in Jamal Musiala (Bayern München).

Seznam za žensko zlato žogo sestavlja 20 nogometašic. Med njimi je lanska zmagovalka Španka Alexia Putellas, čeprav zaradi poškodbe ni igrala na letošnjem evropskem prvenstvu v Angliji. Zraven je še pet igralk francoskega Lyona, ki so letos osvojile ligo prvakinj, in tri Angležinje, zmagovalke domačega EP.

Vsi zmagovalci bodo znani 17. oktobra, mesec dni pred začetkom moškega svetovnega prvenstva v Katarju. Tokrat se bo tako svetovno prvenstvo štelo v izbor nagrad za prihodnjo sezono.

Kandidati za zlato žogo:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

João Cancelo (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Thibaut Courtois (Real Madird)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Luis Diaz (Liverpool)

Fabinho (Liverpool)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Sebastien Haller (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Tottenham)

Joshua Kimmich (Bayern München)

Rafael Leao (AC Milan)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Mike Maignan (AC Milan)

Sadio Mane (Bayern München)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Luka Modrić (Real Madrid)

Christopher Nkunku (Leipzig)

Darwin Nuñez (Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Heung-Min Son (Tottenham)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Dušan Vlahović (Juventus)