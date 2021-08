Messi se bo izognil Barceloni, Slovencem verjetno ne

Po zadnjih tekmah play-offa kvalifikacij za ligo prvakov so znana imena vseh 32 udeležencev sezone 2021/22. Kljub kontroverznemu poskusu odcepitve 12 klubov in dejstvu, da se trije (Barcelona, Real Madrid in Juventus) projektu superlige še vedno niso odpovedali, bodo na žrebu v Istanbulu sodelovali vsi »prevratniki«, ki so si to seveda zagotovili z uspehi v minuli sezoni.V prvem bobnu na tekmece čakata evropska prvaka, zmagovalec lige prvakov Chelsea in zmagovalec evropske lige Villarreal, poleg njiju pa še šest prvakov držav z najvišjim klubskim koeficientom Evropske nogometne zveze (Uefa). Prvič si je uvrstitev v elitno druščino klubov priboril moldavski Šerif iz Tiraspola, ki je bil v dveh tekmah boljši od zagrebškega Dinama ter se s slovenskim napadalcemv sredo zvečer razveselil zgodovinskega uspeha.Spet bomo lahko uživali v bogati slovenski udeležbi, saj so v prvem bobnu kot člani državnih prvakovz madridskim Atleticom,z milanskim Interjem inz lizbonskim Sportingom. Drugi boben je še bolj zvezdniški s Paris Saint-Germainom, Real Madridom, Barcelono, Sevillo, Juventusom, Liverpoolom, Manchester Unitedom in Borussio Dortmund. Zvezdniška ekipa zna čelu se z omenjenimi ekipami ne more pomeriti do izločilnih bojev, je pa PSG možen rival vseh slovenskih nogometašev. Parižani se gotovo ne morejo pomeriti le še s francoskim državnim prvakom Lillom, potem ko se Monacu sinoči ni uspelo prebiti mimo Šahtarja iz Donecka.V tretjem bobnu so Porto, Ajax, Atalanta (), RB Leipzig (), Zenit, Benfica, RB Salzburg () in Šakhtar Doneck, v četrtem pa se po dolgi odsotnosti vrača petkratni prvak AC Milan, ki mu bodo družbo delali Wolfsburg, Club Brugge, Young Boys, Malmö, Dinamo Kijev (), Bešiktaš in Šerif (Bizjak).14. in 15. september 2021;28. in 29. september 2021;19. in 20. oktober 2021;2. in 3. november 2021;23. in 24. november 2021;7. in 8. december 2021.