Odlični Messi ne popušča, navdušen tudi Mascherano (VIDEO)

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je spet blestel onkraj luže. Odigral je ključno vlogo pri zmagi Inter Miamija s 3:1 proti Los Angelesu v četrtfinalu pokala prvakov Concacafa, čeprav nikoli ni bilo dvoma, da je osemkratni dobitnik zlate žoge še vedno tehnično sposoben zmagovati na tekmah pri 37 letih.

Messi je v izjemnem večeru vnovič pokazal, da ima še vedno strast do igre in agresivnost, ki je potrebna za bitko in zmage, so zapisali pri AFP. Po začetnem zaostanku 0:2 skupno je Messi v 35. minuti dosegel prvi gol za Miami. V 61. minuti je asistiral Noahu Allenu za izenačenje, v 84. minuti pa je zadel z bele točke po spornem prekršku, kar je bilo odločilno za napredovanje v polfinale.

Messi »duša« moštva

V zadnjih minutah sodnikovega podaljška je Messi lovil tekmece in jim postavljal izzive, medtem ko je njegova ekipa skoraj čakala na zmago. To je bil prikaz, zaradi katerega je njegov trener in nekdanji soigralec pri Argentini in Barceloni Javier Mascherano napadalca opisal kot »dušo« ekipe.

»Je fant, ki je naredil že vse v nogometu, je največji v zgodovini in še naprej vsem daje zgled, kako tekmovati,« je po tekmi dejal Mascherano. »Do zadnjega dne, ko bo igral na igrišču, si bo želel zmagovati in za zmago bo naredil tudi nemogoče. In ne gre samo za željo po tem, moraš biti tudi sposoben, in vsekakor ima to sposobnost,« je dejal.