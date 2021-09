Messi želel pojasnila: Tri dni smo že tukaj, zakaj so čakali na začetek tekme?

Na letališču brez zapletov

V južnoameriških kvalifikacijah so sicer odigrali preostale štiri tekme. V Quitu sta se Ekvador in Čile razšla brez zadetkov, Paragvaj je v domačem Asuncionu prav tako le remiziral (1:1) s Kolumbijo, Urugvaj pa je doma v Montevideu prišel do visoke zmage s 4:2 nad Bolivijo. V Limi pa so nogometaši Peruja z golom Christiana Cueve v 35. minuti premagali Venezuelo.



Nastop na mundialu v Katarju si bo izborilo pet najboljših izbranih vrst iz južnoameriških kvalifikacij. Kljub tekmi manj sta na vrhu lestvice ostali Brazilija (21 točk) in Argentina (15), tretji je Ekvador, ki ima 14 točk, Urugvaj je po zmagi pobegnil Kolumbiji (10) in ima 12 točk, sledita Paragvaj in Peru s po osmimi, Čile ima sedem točk, Bolivija šest, na dnu lestvice pa je Venezuela s štirimi.

Uradniki brazilske zdravstvene agencije (Anvisa) so po petih minutah tekme prekinili kvalifikacijski obračun med Brazilijo in Argentino na štadionu Corinthians Arena, češ da naj bi pravila karantene kršili trije nogometaši Argentine. O tem se je sicer v medijih pisalo že pred tekmo, a nihče ni verjel, da bo sledil mednarodni škandal, saj so uradniki Anvise zakorakali na zelenico, ki jo je argentinska reprezentanca protestno zapustila. Južnoameriška nogometna konfederacija (Conmebol) je napovedala, da bo o nadaljnjih korakih odločala Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in njen disciplinski odbor, ki je nato sporočil, da so se sodniki tekme odločili za odpoved tekme in da bodo kmalu postregli z nadaljnjimi informacijami.»Conmebol je zatrdil, da lahko igrajo!« je ob robu igrišča nato bentil selektor Argentine, ki se mu je z oblečenim fotografskim brezrokavnikom pri pogovoru z odgovornimi pridružil še prvi argentinski as ter kapetan moštva. »Poslušajte me – tri dni smo že tukaj, so za svoj prihod čakali na začetek tekme? Zakaj nas niso opozorili prej?« je dejal Messi, ki so mu družbo delali tudi nekateri brazilski nogometaši na čelu z vezistom madridskega RealaMessi se je nato vrnil v slačilnico in ob 17. uri po lokalnem času, uro po njenem začetku, so tekmo uradno odpovedali. Predsednik brazilske nogometne zvezeje dejal, da so ga prizori močno ujezili, krivdo pa je pripisal državni agenciji.»Žal mi je za privržence športa, ki so si želeli tekmo ogledati po televiziji. Z vsem spoštovanjem do Anvise, bi lahko to razrešili prej, ne pa da so čakali na začetek tekme,« je dejal za SporTV.Argentinska nogometna zveza se je oglasila z izjavo, ki je omenila kršenje športnega duha. Na letališču v Sao Paulu sicer niso imeli nikakršnih težav in nato hitro brez posebnih pregledov poleteli nazaj v domačo Ezeizo. Vse skupaj je potekalo pod budnim nadzorom argentinskega veleposlanika v Braziliji»Vrača se vsa argentinska delegacija,« je zatrdil.»To me tako žalosti, ne iščem krivcev, karkoli pa se je že zgodilo, to ni bil čas za to,« pa je bil v pogovoru za TyC Sports jezen selektor Scaloni. »Želeli smo uživati v tekmi med najboljšimi na svetu, na koncu pa se vse skupaj razplete tako ... Kot trener bom branil moje igralce. Če ljudje pridejo in rečejo, da bodo deportirali tega ali onega, se to ne more zgoditi. V nobenem trenutku nam niso povedali, da tekme ne smejo odigrati.«Gre za štiri igralce, ki igrajo v angleški premier league, in sicerin. Trenutni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Braziliji predvidevajo 14-dnevno karanteno za potnike iz Velike Britanije. Pri Anvisi trdijo, da so omenjeni nogometaši navedli lažne podatke o datumu prihoda, obstajalo pa naj bi »resno zdravstveno tveganje«, kot so zapisali. Vsi, razen Buendie, so tekmo tudi začeli.Pravila karantene v južnoameriških državah so sicer že dvignile veliko prahu v zadnjih dneh, saj denimo Brazilci niso mogli računati na kar devet standardnih nogometašev, ki jim na tekme kvalifikacij niso dovolili njihovi klubi, podobna usoda je doletela še nekatere države, saj bi morali njihovi nogometaši po povratku denimo v Veliko Britanijo v obvezno karanteno in ne bi mogli pomagati svojim klubom na vsaj eni ligaški tekmi.Buendia in Martinez sta se s svojimi delodajalci, gre za Aston Villo iz Birminghama, dogovorila, da bosta izpustila prihajajočo tekmo z Bolivijo, da bosta klubu po prestanemu obdobju osamitve na voljo nekaj dni prej.