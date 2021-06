Messijeva mojstrovina dovolj le za točko

Čile je osvojil točko. FOTO: Mauro Pimentel/AFP

Kljub čarovniji superzvezdnikaiz prostega strela in prevladi na zelenici je Argentina na prvi tekmi južnoameriškega nogometnega prvenstva v Riu de Janeiru vknjižila le remi proti Čilu. Za izenačenje z 1:1 je v drugem polčasu poskrbelMessi je z izjemno izvedenim prostim strelom v 33. minuti, ko je žogo iz 22 metrov z veliko mero natančnosti uspel dvigniti čez živi zid in poslati v gol med iztegnejo roko vratarja Čilain vratnico, takoj pustil svoj pečat na turnirju. A mojstrovina argentinskega čarovnika ni bila dovolj za zmago. Čile je v drugem polčasu kljub prevladi sinje modrih na igrišču našel pot do izenačenja. Priložnost si je ustvaril iz najstrožje kazni, ki jo je sicer veteranzapravil, a je odbito žogo v mrežo nato pospravil Vargas.Messi je po tekmi ocenil, da je njegovi ekipi manjkala potrebna mirnost za zmago. Trener Argentinepa je menil, da remi ni bil pravi odraz stanja na igrišču. »Igrali smo neodločeno, čeprav smo si zaslužili zmagati,« je dejal Scaloni. Za Argentino je bil v napadu neučinkovit, nekaj izvrstnih priložnosti pa je zapravil tudiMedtem je na drugi tekmi skupine A v pretekli noči Paragvaj s 3:1 premagal Bolivijo. Slednja je sicer povedla po 10 minutah, a je nato v zaključku prvega polčasa ostala samo z 10 igralci, ko jeprejel drugi rumeni karton. Paragvaj je v drugem polčasu izkoristil številčno prednost in dosegel tri zadetke, od tega je bil dvakrat uspešenArgentina : Čile 1:1Paragvaj : Bolivija 3:1