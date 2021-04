Slovenska nogometaša se borita v Rusiji za različne cilje

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši so konec tedna zaznamovali rusko prvenstvo. Dvoboj Bojana Jokića in Mihe Mevlje je bil odločen v 93. minuti tekme, ko je Jokić igral z roko in so gostje prejeli kazenski strel! V članku tudi videoposnetek te akcije. Približno 7500 navijačev v Ufi – polovica zmogljivosti štadiona – je spremljalo spektakularno tekmo ekip, ki igrata v sistemu s tremi branilci. Tudi moskovski derbi si je ogledalo 12.000 navijačev (zmogljivost 45.000), zmago Zenita nad Rotorjem (6:0) pa 25.000 gledalcev (68.000). Preverite, kako kaže Jokiću in Mevlji in kaj je njun cilj v dramatičnem finišu ruskega prvenstva.