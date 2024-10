Mijatović potrdil kandidaturo, igralci napad na Norveško

V nadaljevanju preberite:

Najboljši slovenski nogometaši bodo nocoj prenočili v Oslu, kjer bodo jutri sprejeli prvega od dveh gostujočih izzivov v oktobrskem terminu lige narodov. Norveška bo gotovo tekmec po meri, priznavajo, toda pot do pozitivnega rezultata bo trnova, treba bo ustaviti tudi enega najboljših napadalcev na svetu – Erlinga Haalanda.

Slovenska odprava bo danes popoldne poletela proti severu Evrope oslabljena v primerjavi z nekaterimi prejšnjimi akcijami, saj bo – zaradi različnih razlogov – manjkalo na letalu več imen, kakršna so Gorenc Stanković, Horvat, Brekalo, Karničnik, Lovrić in Verbič. Selektor Matjaž Kek in sodelavci bodo kljub temu poskušali opraviti čim več. Navsezadnje omenjeni akterji – to ne velja za Žana Karničnika – v zadnjih šestih, sedmih mesecih niso bili med nosilci slovenske igre. Res pa je tokratna akcija specifična in neugodno zahtevna tako v kontekstu kakovostnih tekmecev kot potovalne logistike, zato bo pomembna tudi širina igralskega kadra Slovenije.

Kek je vodil fante na dveh vadbenih igriščih, saj tretjega na Brdu obnavljajo, prav včeraj so namreč na njem utrjevali posejano travo, ki bo nared do marčevske akcije reprezentance. Četrto, sosednje pomožno igrišče, prav tako še ni ozelenelo, spominja na njivo in tudi ne bo nared za letošnje aktivnosti različnih reprezentanc.