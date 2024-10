Šešku niso priznali gola, Leipzigu vendarle niso vzeli zmage

Nogometaši Leipziga so v 6. kolu nemške lige v gosteh premagal Heidenheim z 1:0 in se vsaj začasno povzpel na vrh bundeslige. Leipzig je po borbeni predstavi strl Heidenheim, slovenski napadalec se na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom tokrat ni vpisal med strelce.

Šešku razveljavili gol z glavo

Heidenheim, znanec ljubljanske Olimpije iz konferenčne lige, se je še enkrat predstavil kot trdna in čvrsta ekipa, je pa vendarle klonil v 59. minuti, ko je bil natančen Lois Openda. Ob koncu dvoboja so bili domači celo boljši in nevarnejši, a je Leipzig zdržal do konca, nekajkrat se je izkazal tudi vratar Peter Gulacsi.

Takole se je Benjamin Šeško zaman veselil gola v Heidenheimu. FOTO: Thomas Kienzle/AFP

Slovenski zvezdnik Benjamin Šeško je za saško ekipo igral do 76. minute, dotlej je zabil tudi čudovit gol z glavo v svojem slogu, a so ga sodniki na poziv VAR razveljavili zaradi domnevnega prekrška slovenskega napadalca. Leipzig bo v naslednjem kolu gostoval v Mainzu.