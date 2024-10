Najprej spopad z Vikingi, nato raziskovanje Srednje Azije

V nadaljevanju preberite:

V vrhunskem nogometu ne poznajo počitka. Dan po ligaški nedelji, morda najzanimivejši in najbolj dramatični v tej klubski sezoni, so se zbrali na Gorenjskem najboljši slovenski nogometaši, na katere bo računal selektor Matjaž Kek v oktobrskih tekmah Uefine lige narodov. V skupini B3 je še vse odprto, toda po koncu tega tedna zanesljivo ne bo več tako – Slovenija bo igrala izjemno pomembna in obenem zahtevna derbija v Oslu (četrtek) in Almatiju (nedelja).

Danes bo na Brdu pri Kranju posebej slovesno, predsednik NZS Radenko Mijatović bo podaljšal tudi eno od pomembnih pogodb s pokroviteljem zveze, Matjaž Kek je ujel delovno temperaturo že včeraj. Drugega mu ni preostalo, oktobrski termin Fife bo neugoden, kot sta lahko neugodni dve odročni gostovanji Slovenije. Keku tako preostaneta le dva prava treninga – današnji popoldanski in jutrišnji dopoldanski, po kosilu bo namreč odpravo že odpeljal proti Oslu, kjer se bo Slovenija v četrtek zvečer (20.45) pomerila z Norveško na njej dobro znanem štadionu Ullevaal.

Tudi potovanje iz Osla proti Almatiju, ki leži tik ob meji s Kirgizijo, bo posebna epizoda, saj sta razumljivo zaprta tako ruski kot ukrajinski zračni prostor. Do nedeljske (15) druge oktobrske tekme s Kazahstanom je resda še daleč: če odmislimo Kekovega »oglednika«, ki bo v četrtek zvečer spremljal tekmo med Avstrijo in Kazahstanom na štadionu Salzburga, vsi ostali razmišljajo le o spopadu z Vikingi. Tako je bilo tudi na včerajšnjem prvem skupnem treningu izbrane vrste v nacionalnem vadbenem središču na Brdu. Več v odklenjenem članku.