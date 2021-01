Milan Mandarić zamenjal trenerja, v negotovosti tudi Rudonja

Negotova naj bi bila tudi usoda športnega direktorja Mladena Rudonje. FOTO: Blaž Samec

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane, ki po jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije zaseda drugo mesto na lestvici, bo spomladi igral po napotkih novega trenerja. Kot so sporočili iz kluba, so se namreč razšli z dosedanjim strategomin preostalim strokovnim štabom.»Odločitev je posledica prikazanih iger zmajev pod Skenderjevim vodstvom, ki ne glede na položaj na lestvici ne predstavljajo pravega obraza Olimpije in niso pravi pokazatelj sposobnosti naših igralcev. Poleg tega ni bila izpolnjena vizija kluba po večjem vključevanju mladih domačih igralcev. Vodstvo je ocenilo, da je zdaj pravi trenutek, da v času priprav delo glavnega trenerja prevzame druga oseba,« so zapisali pri Olimpiji.Skender je trenersko mesto prevzel junija 2019 in Ljubljančane vodil na 30 tekmah. Zabeležil je 16 zmag, sedem neodločenih rezultatov in sedem porazov. V zakulisju se govori tudi o morebitni menjavi športnega direktorjas katerim naj bi bil predsednikprav tako (spet) nezadovoljen.Skender letos ni prvi zapustil Stožic, že prej so odšli napadalec, pain, na izhodnih vratih naj bi bil tudi