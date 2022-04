Milanski dvojec z vrha čaka na izzivalce

Včerajšnji zmagi Milana in Interja sta na vrhu lestvice v italijanskem nogometnem prvenstvu ohranil milanski dvojec.

Današnje tekme 33. kola je z zmago odprl Calgliari. Zadnjeuvrščena Salernitana je v gosteh premagala Sampdorio z 2:1, Empoli pa je v gosteh pri Udineseju izgubil z 1:4.

Salernitana, pri kateri je Vid Belec branil od 70. minute, je že po šestih minutah vodila z 2:0 in tokrat zdržala do konca za zmago, ki jo je sicer ohranila v boju za obstanek, a bo to težko dosegla ob dejstvu, da ima za rešilnim 17. mestom devet točk zaostanka, a tudi še dve tekmi v dobrem.

Empoli, pri katerem ni igral Leo Štulac, zato pa je bil Petar Stojanović na igrišču do 71. minute, je tokrat pokleknil v Vidmu, kjer je domači Udinese s tremi goli v drugem polčasu tekmo odločil v svoj prid.

Na prvi današnji tekmi je Cagliari, ki drži 17. mesto, ob obisku enega svojih najboljših nogometašev v zgodovini, nekdanjega urugvajskega reprezentanta Enza Francescolija, dosegel pomembno zmago v boju za obstanek, ko je z 1:0 ugnal Sassuolo.

Že v petek sta igrala vodilna kluba. Nogometaši Interja so v uvodni tekmi kola v gosteh premagali Spezio s 3:1 in se prebili na vrh lestvice. Toda tega je par ur pozneje spet zasedel Milan, ki je ugnal Genoo z 2:0. Rdeče-črni imajo tako spet dve točki prednosti pred mestnim tekmecem, a hkrati tudi tekmo več. Danes je še Fiorentina proti Venezii Domna Črnigoja iztržila zmago z 1:0, Juventus bo igral proti Bologni, Lazio proti Torinu.

V ponedeljek bosta še tekmi Napoli – Roma in Atalanta – Verona.

Izidi 33. kola

včeraj:

Milan : Genoa 2:0 (Rafael Leao 11., Junior Messias 87.)

Spezia : Inter 1:3 (Giulio Maggiore 88.; Marcelo Brozović 31., Lautaro Martinez 73., Alexis Sanchez 90.)

Cagliari : Sassuolo 1:0 (Alessandro Deiola 42.)

Sampdoria : Salernitana 1:2 (Francesco Caputo 32.; Federico Fauzio 4., Ederson Lourenco 6.)

Udinese : Empoli 4:1 (Ardin Ismajli 6. avt., Gerard Deulofeu 52., Ignacio Pussetto 79., Lazar Samardžić 87.; Andrea Pinamonti 70.)

Fiorentina : Venezia 1:0 (Lucas Torreira 30.)

Juventus – Bologna (18.30)

Lazio – Torino (20.45)