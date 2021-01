Milanu Mandariću in Olimpijo odleglo, Troyes je kupil Ostrc

Olimpija je razrešila še eno prestopno neznanko, vodilni francoski nogometni drugoligaš Troyes, ki sicer sodi pod okrilje City Football Group, je ujel Enrika Ostrca. S prodajo, za katero bo Olimpija iztržila vsaj med 500.000 evrov in 800.000 €, je razblinila tudi vse denarne neznanke za normalno delovanje v drugem delu sezone.



V Cityjevi nogometnem holdingu so naslednji klubi: Manchester City, Melbourne City, Montevideo City, Lommel, New York City, Mumbai City, Girona, Sichuan Jiuniu, Yokohama F. Marinos.



Komaj 18-letni zvezni igralec iz Kozine, ki je za člansko moštvo Olimpije v 1. SNL prvič igral lanskega junija pod taktirko trenerja Safeta Hadžića proti Taboru in takoj zabil gol, bo za nameček še sezono in pol član Olimpije, saj ga bo Troyes posodil zeleno-belim.

