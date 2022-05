Milenko Aćimović izbral 19 igralcev iz 1. SNL

Slovenska mlada nogometna reprezentanca bo v začetku junija odigrala še zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo do 21 let, ki bo v Romuniji in Gruziji prihodnje leto. Selektor Milenko Aćimović je predstavil seznam reprezentantov, ki bodo kandidirali za nastop proti Andori in Angliji, je v ponedeljek sporočila Nogometna zveza Slovenije.

Reprezentanca se bo zbrala 5. junija. Obračun med Slovenijo in Andoro bo 9. junija ob 18.00 v Kranju, medtem ko bo zadnja tekma kvalifikacij z Anglijo 13. junija ob 20.45 v Huddersfieldu.

»Zame sta to najtežji tekmi v kvalifikacijah, saj se je klubska sezona pravkar zaključila. Večina fantov bo prišla na zbor takoj po dopustih, na kar smo se s strokovnim štabom tudi ustrezno pripravili, tako da bomo pred zborom izvedli tudi nekaj individualnih treningov s posameznimi nogometaši. Tudi sicer verjamem, da bodo fantje v tem času ustrezno poskrbeli za svojo pripravljenost,« pred zaključkom kvalifikacij razmišlja slovenski selektor.

Slovenija v skupini G po osmih odigranih obračunih zaseda tretje mesto z desetimi točkami. Šest več jih ima Anglija, ki pa je odigrala dve tekmi manj. Na vrhu je Češka z 19 točkami po osmih dvobojih.

Brez zmage je še naprej reprezentanca Andore, ki pa je pokazala, da je lahko zelo trd oreh ravno proti slovenski in angleški reprezentanci. »Andora nas je na prvi tekmi dobro namučila, prav tako pa je bila blizu presenečenja tudi proti Angležem. Danes znajo vsi igrati nogomet, tako da moraš biti na vsaki tekmi stoodstoten. Brez pravega pristopa ni rezultata,« poudarja Aćimović.

Anglija je na drugi strani še edina neporažena ekipa skupine G. Angleži so na šestih tekmah petkrat zmagali in remizirali proti slovenskim mladeničem v Celju.

»V nogometu je vse mogoče, verjamem, da so sposobni. Prva tekma z Anglijo v Celju je pokazatelj, da se lahko kosamo z najboljšimi. Prepričan sem, da fantje komaj čakajo gostovanje v Huddersfieldu, da se še enkrat dokažejo,« dodaja Aćimović, ki bo razpolagal s standardno zasedbo mladih slovenskih nogometašev. V kadru je tudi precej takšnih, ki bodo lahko zaradi svoje mladosti sestavljali slovensko reprezentanco do 21 let tudi v naslednjem ciklusu.

Seznam za zadnji tekmi:

vratarji: Martin Turk (Parma), Žan-Luk Leban (Everton U23), Domen Gril (Academico Viseu), Lovro Štubljar (Domžale);

branilci: Žiga Laci (AEK Atene), Žan Trontelj (Bravo), Mark Španring (Bravo), Almin Kurtović (Bravo), David Zec (Celje), Dušan Stojinović (Celje), Mitja Ilenič (Domžale), Marcel Ratnik (Olimpija);

vezisti: Tio Cipot (Mura), Vid Koderman (Tabor), Tjaš Begić (Celje), Mark Zabukovnik (Radomlje), Žan Jevšenak (Benfica U23), Benjamin Markuš (Domžale), Svit Sešlar (Olimpija), Aljaž Antolin (Maribor), Luka Vešner Tičić (Koper);

napadalci: David Flakus Bosilj (Verona), Aljoša Matko (Olimpija), Nik Prelec (Olimpija), Nino Žugelj (Maribor).