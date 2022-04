Mir poskrbel za nemir in zmago Seville na andaluzijskem obračunu

Sevilla se je po bolečem slovesu od evropske lige, ki bo letošnje sklepno dejanje dočakala ravno na štadionu Ramona Sancheza Pizjuana, in predaji drugega mesta na lestvici španskega prvenstva spet prebila pred Barcelono in madridski Atletico za hrbet vodilnemu Realu.

Nepozaben andaluzijski dvoboj z Granado so bolje začeli gostje, ki so v 23. minuti povedli prek Darwina Machisa, Diego Carlos pa je slabih deset minut kasneje po podaji veterana Jesusa Navasa izenačil na 1:1. Preobrat je Sevilla uprizorila v 66. minuti, ko je zadel Lucas Ocampos, a po tem, ko Rafi Miru sodniki v 76. minuti niso priznali gola za 3:1 zaradi prekrška, je Granada dve minuti pred iztekom rednega dela srečanja izenačila: Victor Diaz je utišal tribune »andaluzijske Bombonere«.

A zadnji se je smejal Mir, ki je v tretji minuti sodnikovega podaljška zadel za zmago, že v 100. minuti tekme pa je končni izid postavil Alejandro Gomez. Sevilla je z devetimi točkami zaostanka za Realom spet prva zasledovalka Madridčanov, sledita Barcelona in Atletico, ki imata dve oziroma eno tekmo manj od Seville ter tri točke zaostanka. V ozadju na zdrs v trojčku zasledovalcev v boju za vozovnice lige prvakov čakata še seviljski Betis na petem in Real Sociedad iz San Sebastiana na šestem mestu, pred svojimi tekmami 31. kola imata štiri oziroma šest točk manj od Barcelone in Atletica.