Mladi as Barcelone: najprej srednja šola, nato milijonska pogodba

V majicah Barcelone blesti vse več mladih nogometašev, med njimi sta tudi dva 17-letnika, pred katerima je zanesljivo blesteča prihodnost. To sta globalno znani najstnik Lamine Yamal, ki igra bližje tekmečevim vratom, in eden od štoperjev Pau Cubarsi, ki je postal nezamenljiv v obrambi Barcelone. Cubarsi je dobil prvo priložnost že januarja letos, ko ga je poslal v ogenj prejšnji trener Xavi, Barcelona pa je tedaj v gosteh premagala Betis s 4:2. Cubarsi je nato ostal del udarne enajsterice in se dodatno uveljavil tudi pod novim trenerjem Hansijem Flickom.

Zanimivo, s klubom ima štipendijsko pogodbo, toda ko bo 22. januarja 2025 dopolnil 18 let, bo podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo do leta 2029. Njegova začetna plača bo 4 milijone evrov letno, v zadnjem letu bo narastla na 12 milijonov. Cubarsi kljub temu ostaja z obema nogama trdno na tleh.

»Sem v drugem letniku srednje šole. Zjutraj treniram, šolo obiskujem od 15. do 20. ure. Če igramo tekmo lige prvakov ali moramo potovati, jaz pa ne morem k pouku, naslednji dan prosim sošolce za zapiske o tem, kaj sem zamudil,« pojasnil Pau Cubarsi.