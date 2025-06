Mladi Slovenci brez bele zastave z Anglijo

Že pred prihodom na Slovaško je bilo jasno, da mlado slovensko nogometno reprezentanco na tem euru za moštva do 21 let čaka zelo težka naloga. Podobno je bilo pravzaprav pred štirimi leti ob premieri naših upov na tako velikem tekmovanju: takrat so resda igrali doma, v skupini sta Italija in Španija postavili previsoki oviri. Podobna je bila tudi letošnja uvodna nemška, čeprav poraz z 0:3 dejansko ni razkrival povsem realne podobe razmerij moči na štadionu v Nitri.

Razdrh: Fantje so bili razočarani, toda Anglija zanje nov izziv

O tem, da je za Nemčijo trikratni strelec Nick Woltemade novi dragulj, ni dvoma, kot tudi ne, da je pri tej nogometni velesili več kakovosti kot pri naši izbrani vrsti. Vseeno pa se ji je slednja hrabro zoperstavila, ob večji zbranosti in učinkovitosti bi bilo vse skupaj drugače. Najbrž pa tudi ob navzočnosti nekaterih, ki jih selektor Andrej Razdrh ni imenoval, jasno pa je povedal, da je prav omenjeni mladi nemški as pred dnevi igral za člansko vrsto v ligi prvakov, nato pa se odpravil na Slovaško.

Toda časa za objokovanje zapravljene priložnosti ni, jutri ob 18. uri se bo mlada slovenska reprezentanca, prav tako v Nitri, pomerila z Anglijo. »Fantje so bili seveda razočarani, je že tako, da vsak poraz boli. Zdaj ni druge, hitro bo treba preklopiti na tekmo z Anglijo, čaka nas še ena pomembna tekma. Marsikaj pa se je treba naučiti iz te uvodne predstave,« je strnil misli v pričakovanju novega izziva omenjeni slovenski selektor.

Ob tem je še poudaril: »Proti Angliji nam bo lažje, no, morda pa tudi ne ... Velike reprezentance veliko iztisnejo že na začetku.« Angleži sicer branijo naslov z zadnjega eura do 21 let, ki je bilo pred dvema letoma v Gruziji in Romuniji, za uvod na Slovaškem pa so v tej naši skupini premagali Češko s 3:1.