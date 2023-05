Mlakar in Handanović do pokalnih lovorik

Finale hrvaškega pokala je gostil štadion Rujevica na Reki, v dvoboju za naslov pa sta se pomerila dalmatinska tekmeca Hajduk Split in Šibenik. Na Reki je bilo celo popoldne vroče, obetali so se navijaški spopadi (na Reko so prišli tudi zagrebški Bad Blue Boys, ki so združili moči s šibenškimi Funcuti v "boju" s splitsko Torcido), na koncu pa je vendarle prevladal nogomet. Hajduk je slavil z 2:0.

Torcida je pripravila lepo kuliso na Rujevici, nogometaši Hajduka pa so se jim oddolžili s pokalno zmago. Prvi gol na tekmi je zabil Jan Mlakar v 3. minuti, a so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Do polčasa se izid ni spremenil, Hajudk je v vodstvo v 64. minuti popeljal Dario Melnjak, zmago z 2:0 pa je z enajstmetrovke v sodnikovem dodatku potrdil ljubljenec navijačev Marko Livaja. Mlakar je na zelenici preživel vseh 90 minut.

Lautaro prinesel lovoriko črno-modrim

Handanović je imel precej dela z napadalci Fiorentine. FOTO: Reuters

Priložnost od prve minute je v finalu italijanskega pokala dobil tudi slovenski veteran Samir Handanović, ki je v vratih Interja zamenjal Andreja Onano. Tekma se za Inter ni začela najbolje, Fiorentina je že v tretji minuti povedla z 1:0, nato pa je Lautaro Martinez z dvema zadetkoma še pred polčasom pripravil preobrat. Do konca tekme se rezultat ni več spreminjal in Inter je na Olimpicu v Rimu slavil z 2:1.