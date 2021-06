Modrićev zadnji ples ali Enriquejev zadnji žebelj, Francozi nad sosede

Danes bosta na sporedu evropskega prvenstva v nogometu peta in šesta tekma osmine finala, ob 18. uri se bosta v udarili Hrvaška in Španija, ob 21.00 pa v Bukarešti prvi favorit letošnjega turnirja Francija in Švica. V osmino finala so se minuli konec tedna že uvrstili Danci, s 4:0 so premagali Wales, Italijani, ki so na drugi tekmi osmine finala po podaljšku premagali Avstrijo z 2:1, v nedeljo pa sta se med osem najboljših prebili še reprezentanci Češke in Belgije. Čehi so pripravili morda največje presenečenje prvenstva z zmago nad Nizozemsko (2:0), Belgijci pa so bili na eni najtežje pričakovanih tekem eura 2020 boljši od branilke naslova Portugalske (1:0).



Hrvaška – Španija (København, 18): Spopad ekip, ki sta se na letošnjem turnirju izkazali takrat, ko jima je šlo že pošteno za nohte, bo o njuni resnični moči povedal marsikaj. V očeh španske reprezentance oziroma njenega selektorja Luisa Enriqueja se bo vse vrtelo okoli zaustavljanja naveze Luka Modrić-Mateo Kovačić. Trenutni in nekdanji član madridskega Reala bosta nosila toliko večje breme na obeh straneh igrišča zaradi odsotnosti enega ključnih mož v postavi »kockastih«, krilnega napadalca Ivana Perišića, ki so mu odkrili okužbo z novim koronavirusom. Zloglasni virus je močno pokvaril priprave Špancev na uvodne preizkušnje v Sevilli, kjer so navijači izgubljali živce in Enriqueju že zabijali zadnje žeblje v njegovo krsto ob neprepričljivih remijih s Švedsko (0:0) in Poljsko (1:1), nato pa ob povratku okuženega kapetana Sergia Busquetsa proslavljali zgodovinsko visoko zmago nad Slovaško (5:0).



Sledi selitev v København, ki nam je na letošnjem prvenstvu že priredil nekaj dramatičnih trenutkov z zdravstvenimi težavami Christiana Eriksena na čelu. Hrvati se v dansko prestolnico selijo z Otoka, kjer so po uvodnem porazu z Anglijo v Londonu (0:1) remizirali s Češko (1:1) v Glasgowu. Ob preboju Čehov v četrtfinale ta rezultat zdaj sije v veliko bolj svetli luči, medtem ko je bila kasnejša zmaga na odločilni tekmi s Škotsko (3:1) na štadionu Hampden Park sploh ena tistih, po katerih si bodo navijači najbolj zapomnili nezamenljivega kapetana Modrića. Po osvojitvi srebrnega odličja na mundialu v Rusiji bi bila zmaga nad Španijo tudi priložnost za maščevanje Francozom v letošnjem četrtfinalu. Zadnji medsebojni tekmi Hrvatov in Špancev? 6:0 v Elcheju in 3:2 v Zagrebu.



Francija – Švica (Bukarešta, 21): Pred morebitno ponovitvijo finala zadnjega svetovnega prvenstva morajo poleg zmage Hrvaške nad Španijo seveda svoj del naloge opraviti tudi Francozi. Te čaka vse prej kot enostavna naloga na sosedskem obračunu s Švico. »Galski petelini« v vlogi glavnih favoritov za končno zmago na tem prvenstvu še niso prepričali, prizanesle pa jim niso niti poškodbe, saj selektor Didier Deschamps ob poškodbi kolena Lucasa Hernandeza išče rešitve za levi bok obrambe, saj ima težave tudi njegova zamenjava Lucas Digne. Zvezdnik Barcelone Ousmane Dembele je zaradi težje poškodbe kolena že končal s prvenstvom, medtem ko se Kylian Mbappe še ni niti približal blestečim predstavam s SP 2018, ki so mu skupaj s svetovno slavo prinesle tudi naslov najboljšega mladega nogometaša turnirja. Švicarji bodo upali, da se mu ob novemu pribočniku Karimu Benzemaju, ki je ob remiju s Portugalsko (2:2) na zaključnem obračunu skupinskega dela zablestel z dvema goloma, ne bo odprlo ravno ob začetku izločilnih bojev.



Zadnji obračun Francije in Švice se je na euru 2016 v skupinskem delu končal brez golov. Švicarji so takrat po enajstmetrovkah končali z nastopi v osmini finala proti Poljski (na uvrstitev v četrtfinale zdaj čakajo že 67 let), Francoze pa so v domačem Parizu šele v finalu ustavili Portugalci. Xherdan Shaqiri je svojo reprezentanco v letošnje izločilne boje popeljal z goloma proti Turčiji (3:1) in postal najboljši strelec Švice na največjih tekmovanjih. Pomembna člena ekipe selektorja Vladimirja Petkovića sta tudi vezista Granit Xhaka in Steven Zuber, a si nogometni strokovnjak iz Sarajeva ne dela utvar – dejal je celo, da bo morala biti Francija 80-odstotna, če se želijo njegovi (najmanj) 100-odstotni varovanci nadejati presenečenja. Če je bil to motivacijski prijem ali znak vdanosti v usodo, pa bomo spoznali v ponedeljkovih večernih urah v Bukarešti, kjer je francoski napadalec Olivier Giroud letos tlakoval pot Chelseaju do zmage v finalu lige prvakov z izjemnim zadetkom v mreži Jana Oblaka na obračunu osmine finala z Atletico Madridom.





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: