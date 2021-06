Modrićevi ognjeni naprej, Angliji prvo mesto prineslo velikana

Kapetan Harry Kane je Anglijo popeljal v izločilne boje. FOTO: Laurence Griffiths/AFP

Izkušena zvezdnikainsta bila junaka zmage Hrvaške v Glasgowu. V drugem polčasu odločilne tekme v skupini D sta zatresla škotsko mrežo in naše južne sosede, svetovne podprvake iz Rusije 2018, popeljala v osmino finala 16. evropskega prvenstva. Selektorjuse je odvalil velik kamen od srca.Anglija je na Wembleyju z golompremagala Češko in osvojila prvo mesto, druga je Hrvaška, ki je z dobro igro strla odpor Škotske. Čehi so si že prej zagotovili napredovanje.Anglija in Češka sta se merili že v kvalifikacijah za letošnji euro, podobno kot pred dvema letoma pa je bila v Londonu uspešnejša domača reprezentanca. Edini zadetek na tekmi je dosegel Sterling v 12. minuti, z njim pa je Angliji priigral prvo mesto. V osmini finala se bodo Angleži pomerili z drugouvrščeno ekipo skupine smrti, v kateri se za napredovanje borijo Francija, Nemčija, Portugalska in Madžarska.Hrvaška je na Hampden Parku bila boljši tekmec, to pa je tudi kronala z zmago. Povedla je v 17. minuti, ko je v polno zadel, Škoti so v 42. minuti prekizenačili, v drugem delu pa sta za veselje v taboru svetovnih podprvakov poskrbela Modrić, ki je v 62. minuti mojstrsko zadel s strelom z 18 metrov, in Perišić, ki je bil v 77. minuti po kotu natančen z glavo. Oba sta vpisala tudi asistenci.