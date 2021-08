Mourinho, Kane in črno-bela Kurtić ter Partizan med možnimi tekmeci Mure

Mura je z najnižjim koeficientom od vseh 32 udeležencev premierne sezone konferenčne lige padla na rep zadnjega, četrtega bobna. Skupaj z armenskim Alashkertom, norveškim Bodø/Glimtom, estonsko Floro, kazahstanskim Kairatom, gibraltarskim Lincoln Red Imps, danskim Randers in nemškim Unionom iz Berlina bodo muraši debitirali v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj, za Armence, Estonce in ekipo iz Gibraltarja bo to zgodovinski podvig tudi na državni ravni.



​Evropski nogomet na Slovenskem se bo tudi v primeru Mure vrnil tja, kjer se je vse začelo – v mariborski Ljudski vrt, kjer bodo črno-beli upali, da jim žreb nameni vsaj enega od velikih imen, a tudi dopusti nekaj možnosti v boju za vsaj drugo mesto, ki prinaša uvrstitev v šestnajstino finala.



V prvem bobnu sta vodilni imeni brez dvoma Roma in Tottenham. Rimljani, ki jih od sezone 2021/22 naprej vodi sloviti Portugalec Jose Mourinho, bodo skupaj z njegovimi nekdanjimi delodajalci iz severnega Londona, ki jih je pred sezono prevzel njegov bivši varovanec in prijatelj Nuno Espirito Santo (imata tudi skupnega menedžerja Jorgeja Mendesa), glavni favoriti za končno zmago. Možni tekmeci Mure iz prvega bobna so še praška Slavia, København, Gent, AZ in LASK iz Linza.

Prihajajo tudi moštva iz evropske lige

​Tudi v drugem bobnu je nekaj slovitih imen evropskega nogometa, denimo Feyenoord, Rennes, Partizan in tudi solunski PAOK, kjer kot posojen nogometaš Parme od poletja igra slovenski reprezentant Jasmin Kurtić. Tretji boben ponuja pot v Berlin k nemškemu prvoligašu Unionu, pa v zadnjih letih močno slovensko obarvano Bratislavo in Slovanu, medtem ko Muri v četrtem bobnu družbo delajo Red Imps, Randers, ciprska Omonia in Anorthosis, Maccabi Haifa, Bodø/Glimt in helsinški HJK, čigar član je nekdanji napadalec Interblocka in Olimpije Filip Valenčič.



​Končna zmaga prinaša uvrstitev v skupinski del evropske lige za sezono 2022/23, drugouvrščenim ekipam po skupinskem delu letošnje konferenčne lige pa se bodo v šestnajstini finala pridružili tretjeuvrščeni iz skupinskega dela evropske lige 2021/22. Omenjena moštva bodo odločala o potnikih v osmino finala, kamor se neposredno uvrstijo prvouvrščeni iz vsake od osmih skupin predtekmovanja premierne sezone konferenčne lige. Tekme bodo na sporedu ob četrtkih vzporedno z evropsko ligo.



1. boben: Roma, Tottenham, Basel, Slavia Praga, København, Gent, AZ, LASK;

2. boben: Feyenoord, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, PAOK, Rennes, Partizan, CFR Cluj, Zorja Luhansk;

3. boben: Union Berlin, CSKA Sofija, Vitesse, Slovan Bratislava, Jablonec, Alashkert, Flora, Kairat;

4. boben: Lincoln Red Imps, Randers, Omonia, Anorthosis Famagusta, HJK, Maccabi Haifa, Bodø/Glimt, Mura.



​Žreb evropske lige se začne ob 12. uri, žreb konferenčne lige pa ob 13.30.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: