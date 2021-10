Mourinho po najvišjem porazu v karieri: Imam le 13 igralcev

Jose Mourinho je, na svoj način, sprejel odgovornost za visok poraz Rome v norveškem Bodøju, ki je portugalskemu trenerju in italijanskemu prvoligašu prizadejal enega najbolj bolečih porazov v zgodovini – 6:1. Rimljani so sicer v kvalifikacijah in letošnjem skupinskem delu novoustanovljenega tekmovanja, v katerem nastopa tudi slovenski državni prvak Mura, nizali zmage, kljub številnim rotacijam pa so le redki pričakovali spodrsljaj na skrajnem severu Evrope, kaj šele popoln potop. A zgodilo se je ravno to, Mourinho je na 1008. tekmi v karieri prvič vodil ekipo, ki je prejela šest golov.

»Odločil sem se za to postavo, tako da je odgovornost moja,« je za Sky Sport Italia povedal Mourinho. »To sem storil z dobrim namenom, da bi ponudil priložnost tistim, ki trdo delajo in malce osvežil ekipo na igrišču z umetno travo v hladnem vremenu. Odločil sem se odpočiti številne igralce. Izgubili smo proti ekipi, ki je nocoj prikazala več kakovosti. Tako preprosto je to,« je nadaljeval.

»Če bi lahko vedno igral z isto enajsterico, potem bi. To je tvegano, ker imamo ogromen prepad v kakovosti med skupinama igralcev. Vedel sem za omejitve te ekipe, to ni nekaj novega zame, a še vedno sem pričakoval boljši odziv. Kot sem rekel – moja odločitev je bila, da igrajo, zato je odgovornost moja. Da bo ta poraz škodoval nadaljevanju sezone? Vsak poraz naredi nekaj škode. Govoril sem z igralci in bil pošten. Bil sem pošten do njih, do vas ne morem biti. Nikoli nisem skrival dejstva, da smo ekipa, ki je resnično omejena. Imamo 13 igralcev, ki branijo barve ene ekipe, ostali pa so na drugi ravni. Pozitivno bo zdaj vsaj to, da me nihče več ne bo spraševal, zakaj vedno uporabljam iste igralce.«

Pellegrini: Lahko se le opravičim

Mourinho je prvič od prve minute ponudil priložnost Borji Mayoralu in Bryanu Reynoldsu, ki pa bosta januarja skoraj zagotovo zapustila klub. Za konec je Portugalec spet ponovil, da veliko izbire na klopi sinov volkulje nima.

»Naš glavni cilj je igrati dobro, zaslužili smo si več točk v tej sezoni in imeli smo pravo miselnost, s katero bomo igrali tudi v nedeljo. Že pred tem porazom z 1:6 smo si na štiri oči povedali nekaj stvari. Ta rezultat pa ne pomeni, da bom to povedal v javnosti. Še naprej bom govoril na štiri oči, ne da bi javno govoril o naših težavah,« je ostal skrivnosten Mourinho, ki so ga navijači pred začetkom te sezone sprejeli kot velikega rešitelja še pred napovedanim slovesom rojaka Paula Fonsece. A zdi se, da se v večnem mestu, vsaj na strani, ki jo zasedajo možje v rumeno-rdečih barvah, vendarle ni spremenilo veliko.

Številni so se ob polomu na Norveškem spomnili na sramotna poraza z Manchester Unitedom in Bayernom (1:7) v ligi prvakov. Kapetan Lorenzo Pellegrini je s sklonjeno glavo poslušal žaljivke navijačev že po zadnjem sodnikovem žvižgu, še bolj vroče bo verjetno v domovini.

»Ne morem povedati veliko, lahko se le opravičim in lahko se le vrnemo močnejši kot prej. V slačilnici smo si povedali, kar smo morali, tam bo to tudi ostalo,« je za Sky Sport Italia dejal Pellegrini. »Včasih potrebuješ klofuto, da se česa naučiš, mi pa smo danes dobili ravno to, povsem smo si zaslužili to. Moramo zagotoviti, da se kaj naučimo iz te sramote in takšen odnos ohranimo do konca sezone. Jezen sem, ne skrbi me, nisem niti razočaran, le jezen. Od jutri naprej bomo delali še bolj trdo, saj nas čakajo tekme, ki jih je potrebno dobiti.«