Mourinho se je opravičil navijačem za debakel v Zagrebu

Opravičilo navijačem

Zgodovinski uspeh Dinama

Glavni trener Tottenhamani mogel skriti razočaranja po sinočnjem šokantnem izpadu iz evropske lige, v kateri je bil za Londončane usoden zagrebški Dinamo Nogometaši Tottenhama so imeli pred povratno tekmo osmine finala dva gola prednosti, kar pa jim ni zadostovalo za napredovanje, saj jih je s tremi zadetki izločil. Domačini so bili preprosto boljši in si prislužili pohvale slovitega Portugalca.»Na igrišču so pustili pot, energijo in kri, na koncu celo solze sreče. Moram jih pohvaliti,« je dejal Mourinho, ki je po tekmi odšel tudi v slačilnico Dinama in zaploskal tekmecem.Portugalski trener se je po slabi predstavi opravičil navijačem kluba in bil kritičen do igralcev: »Moji ekipi se ni poznalo, da je igrala pomembno tekmo. Mogoče za katerega izmed igralcev tekma ni bila pomembna, zame je bila. Žal mi je, da moja ekipa ni prikazala le osnov nogometa, temveč tudi življenja, kar je spoštovanje službe in trud po najboljših močeh. Lahko se le opravičim navijačem. Upam, da se počutijo kot jaz. Danes je šlo za življenje ali smrt in mi smo umrli.«Zelo razočaran je bil tudi vratar: »To je sramota. Upam, da se vsi v slačilnici počutijo odgovorne. Okus poraza je več kot boleč in vsi smo odgovorni. Na tej ravni si kaznovan za nepripravljenost in kaznovan za nespoštovanje tekmeca. Krivda je na ekipi.«Glavni junak Dinama Mislav Oršić je po napredovanju razmišljal: »Po takem večeru ni treba veliko govoriti. Moramo biti srečni in ponosni na svoj dosežek. Dokazali smo sami sebi, da smo sposobni igrati proti ekipam, kot je Tottenham, a moramo iti korak za korakom. To je eden izmed največjih dosežkov v zgodovini kluba.«Trener Damir Krznar je dodal: »To je bila čudovita tekma: Takšna, o kateri bi rad sanjal, a si ne drzneš. Čestitam svoji ekipi, ki je dihala kot eno. Uživali bomo v doseženem in videli, koga nam bo namenil žreb. Pripravljeni bomo, tako kot smo bili pripravljeni proti Tottenhamu.«