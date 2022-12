Mundialska uganka: kako je solni mož prišel na igrišče?

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je odprla preiskavo okoliščin, kako je lahko slavni kuhar Salt Bae neupravičeno vstopil na igrišče po koncu finala svetovnega prvenstva v Katarju ter se zadrževal na igrišču. Turški kuhar, čigar pravo ime je Nusret Gökce, je na družbenih omrežjih objavil več fotografij s pokalom svetovnega prvaka.

Mesar po poklicu, ki je kasneje postal kuhar, je leta 2017 zaslovel z videoposnetki, ki so se zelo hitro širili po družbenih omrežjih. V lasti ima verigo luksuznih restavracij z zrezki ter žanje deljena mnenja o kuharskih veščinah. Gökce se je znova znašel v središču pozornosti in kritik po finalu SP med Argentino in Francijo.

Po tekmi, na kateri je Argentina po izvajanju enajstmetrovk premagala Francijo, se je pridružil argentinskim igralcem na igrišču in prijel pokal. Gre sicer za gesto, ki je dovoljena zmagovalcem prvenstva, nekdanjim nogometnim zvezdnikom in voditeljem držav.

Opaziti je bilo tudi, da se je skušal takoj po finalu fotografirati s kapetanom novih svetovnih prvakov Lionelom Messijem in z več argentinskimi igralci.

Njegova navzočnost na igrišču takoj po podelitvi pokala prvakov je postala predmet uradne preiskave krovne nogometne organizacije, potem ko je izzvala številne kritike.

Razvpiti kuhar je objavil fotografijo, očitno posneto na igrišču, kako drži v rokah najverjetneje pristni dragoceni zlati pokal zmagovalcev. Na drugi fotografiji je posnet v objemu z enim od argentinskih igralcev, ob tem pa je ugriznil v njegovo zlato medaljo, ki jo je imel igralec okoli vratu.

»V Fifi bomo v preiskavi ugotavljali, kako so posamezniki pridobili neupravičen dostop do igrišča po sklepni slovesnosti na stadionu Lusail 18. decembra. Izpeljali bomo ustrezen notranji disciplinski postopek,« so zapisali.

Salt Bae je v začetku meseca na Instagramu objavil fotografijo z ene od tekem SP skupaj s predsednikom Fife Giannijem Infantinom in z nekdanjimi brazilskimi nogometnimi zvezdniki Ronaldom, Cafujem in Robertom Carlosom.

Britanski Daily Mirror je ob tem zapisal, da Salt Bae ni edina slavna osebnost, ki se je lahko dotaknila trofeje. Priljubljena glasbena izvajalka Rihanna se je po zmagi Nemčije leta 2014 tudi za kratek čas »polastila« pokala. Pop-zvezdnico so fotografirali, kako je z rokami prijela kipec in ga poljubila.