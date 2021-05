Nov spodrsljaj Olimpije, zmagi za Muro in Domžale

Horvat v 87. minuti zadel za zmago Mure

Izidi 32. kola

Nogometaši Olimpije so v nadaljevanju 32. kola Prve lige Telekom Slovenije doživeli nov boleč udarec. V derbiju Ljubljanske kotline so po novi bledi predstavi v gosteh z 0:2 klonili pred Domžalčani. V drugi tekmi dneva so igralci Mure premagali Koprčane z 2:1.Domžalčani so v vodstvo prešli v 29. minuti, potem ko se je žoga po streluod Olimpijinega igralcaodbila v gol. Že devet minut pozneje je bilo 2:0. V polno je zadel, potem ko so ljubljanski branilci, ki so očitno mislili, da je šlo pri akciji gostiteljev za prepovedan položaj, izpadli kot čisti začetniki.Nogometaši Olimpije imajo tako kot vodilni na prvenstveni lestvici le še dve točki naskoka pred najhujšimi tekmeci Mariborčani, s katerimi se bodo v nedeljo pomerili v Stožicah. Na tretjem mestu s tremi točkami zaostanka Mura, ki je danes po hudem boju strla odpor Kopra.Sobočani, ki so pogrešali kaznovanain, so prišli do tretje zaporedne zmage, čeprav je bil Koper predvsem v prvem polčasu malce boljši tekmec. Mura tako za drugouvrščenim Mariborom zaostaja za točko, primorska zasedba ostaja peta.Ekipi sta bili v prve pol ure kar previdni, nekaj več obetavnih poskusov so pokazali Koprčani, ki pa tako kot na drugi strani Sobočani niso ogrozili tekmečevega vratarja. V 42. minuti pa so bili domači blizu vodstvu, saj jestreljal z 20 metrov, žoga pa je oplazila prečko. Je bil pa na drugi strani nato natančnejši prvi strelec lige, ki je, obkrožen z neodločnimi branilci, prišel do strela z desne strani v kazenskem prostoru in žogo z diagonalnim strelom poslal mimoza svoj 13. gol v sezoni.e bil prvi, ki je zagrozil v drugem polčasu, potem ko je v 48. minuti malce z desne streljal ob bližnji vratnici, vendar je bil Obradović pripravljen. V koprskem kazenskem prostoru je bilo nekoliko bolj vroče v 56. minuti, a po kotu ni prišlo do pravega zaključnega strela oziroma jepravočasno razčistil nevarnost. Tri minute pozneje je Mulahusejnović z nenatančnim strelom končal novo koprsko akcijo, v 63. minuti pa so domači izenačili. Bobičanec je izvrstno podal z leve strani v kazenski prostor, kjer je neoviran z glavo zadel. V 87. minuti jezadel za zmago domačih, potem ko je močno streljal z dobrih 20 metrov.Bravo : Celje 2:0Maribor : CB24 Tabor Sežana 2:1Mura : Koper 2:1 (Mandić 64., Horvat 87.; Mulahusejnović 43.)Domžale : Olimpija 2:0 (Maksimenko 29. ag., Jakupović 38.)Aluminij – Gorica (17.00)