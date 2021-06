Mura, Maribor in Domžale bodo dobili tekmece

Slovenski nogometni prvak Mura bo danes dobil tekmeca za 1. krog kvalifikacij lige prvakov. S kom bodo Sobočani igrali, bodo izvedeli na žrebu, ki se bo v Nyonu začel ob 12. uri.



Mure ni med nosilci, njeni možni tekmeci pa so Cluj iz Romunije, Škendija iz Severne Makedonije, Alaškert iz Armenije in Budućnost Podgorica iz Črne gore. Prve tekme 1. kvalifikacijskega kroga bodo 6. in 7. julija, povratne pa 13. in 14. julija. V sredo ob 12.00 bodo izžrebali še pare 2. kvalifikacijskega kroga.



Danes ob 13. uri pa bodo izžrebali tudi pare 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. V žrebu bosta dva slovenska kluba, in sicer Maribor in Domžale, ki bosta oba med nosilci. Možni tekmeci Domžal so Velež iz BiH, Mons Calpe iz Gibraltarja, Birkirkara z Malte in Swift Hesper iz Luksemburga. Maribor pa ima med možnostmi Sfintul Gheorghe iz Moldavije, Dinamo Batumi iz Gruzije, Llapi s Kosova in Urartu iz Armenije.



Prve tekme bodo 8., povratne pa 15. julija. V sredo ob 13.30 bodo žrebali še pare 2. kroga kvalifikacij, kjer bo svojega tekmeca dobila tudi ljubljanska Olimpija.

