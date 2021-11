Mura ni pogasila ljubezni do Tottenhama, ki sega tudi do Dallasa

Ken in Brandi Saxton nista imela sreče, potem ko sta na tekmo svojega ljubega Tottenhama pripotovala iz Dallasa in za pot do Burnleyja porabila več kot 30 ur. Tekmo so zaradi močnega sneženja in nizkih temperatur zadnji hip preložili. »Nisva spala, najino gorivo je kava, krekerji s sirom in še več kave. Kaj počnemo za klub, ki ga imamo radi,« je objavil Ken, ki je sicer v Dallasu znan navijač spursov, redno snema tudi podkaste.

A klub, ki ga je sredi tedna tako senzacionalno v konferenčni ligi premagal slovenski prvak Mura, je njegovo požrtvovalnost znal nagraditi, kapetan Harry Kane je Kena in Brandi povabil na naslednji obračun. Po zadnjih informacijah bosta bivanje v Londonu podaljšala do konca tedna, v katerem spurse čakata domači tekmi z Brentfordom in Norwich Cityjem.

»Ravno sem prejel ta tvit in zelo sem razočaran zaradi vaju! Rad bi se vama oddolžil zaradi odpovedi tekme in želim vaju povabiti na domačo tekmo, kjer bosta moja gosta, ko bosta naslednjič v Londonu,« je na twitterju zapisal Kane.

Ameriškemu paru v gostoljubnem Lancashiru sicer ni bilo dolgčas, družila sta se z navijači v nekem pubu in poskusila nekaj lokalnih specialitet, na primer yorkshirski puding, za piko na i pa je po grlu steklo tudi nekaj piva.

Čeprav so navijači precej glasno kritizirali pozno odločitev vodstva lige, nihče ni bil preveč razočaran.

»Pripravljeni smo bili igrati, pripravljeni smo bili za tekmo, pripravljeni smo bili na potovanje. A v isti sapi mislim, da se je premier league pravilno odločila in rešila situacijo za igralce in navijače. Za vse. Razočarani smo, a odločitev je bila pravilna,« je menil Antonio Conte, ki je verjetno v zadnjih dneh še premleval prvi poraz na klopi spursov, ki ga je utrpel ravno v Mariboru (1:2).

»Deset minut pred tekmo se je sneženje okrepilo, v teh razmerah pa to ni nogomet. Želimo si igrati nogomet, želimo si igre. V takšni situaciji pa kaj takega ni možno. Obstaja velika možnost poškodb, kar pa ni dobro,« je dodal Conte.

