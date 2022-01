Mura remizirala z Nafto, Osijek z golom Boharja prek Olimpije

Državni prvaki iz Murske Sobote so v domačem okolju odigrali prvo prijateljsko tekmo pod taktirko novega trenerja Damirja Čontale, tudi naftaši so se v novo leto podali z zamenjavo na trenskem stolčku, na katerem je v Murski Soboti sedel Madžar Gabor Boer. Njegovi varovanci so v šesti minuti povedli po zadetku Daniela Feketeja, tik pred iztekom prvih 30 minut igre je za izenačenje poskrbel Nardin Mulahusejnović. Čontala je v drugi polčas poslal povsem spremenjeno zasedbo, katere napako je Nermin Haljeta kaznoval že v prvem napadu drugih 45 minut. Končni izid 2:2 je postavil Niko Kasalo v 72. minuti.

Pred povratkom v domovino so nogometaši Olimpije v Poreču odigrali še prijateljsko tekmo z Osijekom, ki ima pred nadaljevanjem sezone v 1. HNL enako število točk kot vodilna Dinamo in Rijeka, z Ljubljančani pa Osiječane seveda v zadnjih mesecih oziroma letih družijo še številne vodstvene in igralske povezave. Dvoboj bi se za zeleno-bele težko začel slabše, potem ko je sodnik po posredovanju Roberta Mudražije v kazenskem prostoru morda vsaj malce velikodušno zapiskal za najstrožjo kazen, z enajstih metrov pa je zanesljivo zadel občasni slovenski reprezentant Damjan Bohar. V ekipi Osijeka je tekmo sicer začel tudi nekdanji član Olimpije Mario Jurčević, ki je lahko že dobrih deset minut kasneje proslavil gol za 2:0, ki ga je s prostega strela s slabih 30 metrov mojstrsko dosegel Karlo Bartolec. Končni rezultat je v drugem polčasu, ko sta trenerja v nogometnem kampu poreške Zelene Lagune pričakovano močno premešala karte, z neposredne bližine v 62. minuti postavil Mirlind Daku.

Domžalčani so se v vetrovnem Umagu pomerili z madžarskim prvoligašem Budafokijem, ki je v prvem polčasu dvakrat povedel. Najprej v 17. minuti po hitrem protinapadu in izgubljeni žogi rumenih, a je že v enem naslednjih napadov po dolgi podaji in odloženi žogi izid na 1:1 poravnal Dejan Georgijević. Rdeče-črni so vrnili udarec in pet minut po prvem zadetku vnovič zatresli domžalsko mrežo, tudi s pomočjo Marka Strajnarja, ki je odločilno preusmeril žogo mimo vratarja Klemena Mihelaka. A rumeni so kljub povsem spremenjeni postavi v drugem polčasu, svoje mesto je zadržal le Mihelak, uspeli iztržiti remi, ko je v enem zadnjih napadov Nermin Hodžić najprej osvojil žogo na nasprotnikovi polovici ob robu igrišča in nato zaposlil Slobodana Vuka, ta pa je zdržal nalet branilca in prodrl pred vratarja, ki ga je z natančnim strelom pod prečko ukanil za končnih 2:2.

Popoldne je v Umagu tekmo odigral še ljubljanski prvoligaš Bravo, ki je izgubil proti Rijeki z 0:3. Hrvaški velikan je na odmor odšel s prednostjo 2:0 po golih v 36. oziroma 42. mininuti, nato je Matija Orbanić, ki je v zaključku tekme ubranil tudi 11-metrovko, moral po žogo v svojo mrežo tudi v prvem napadu drugega polčasa za končnih 0:3. Jadran Dekani so na povsem slovenskem obračunu v 96. minuti iztržili neodločen izid proti sežanskemu Taboru, za katerega je edini gol v 30. minuti prispeval Dino Stančič.

Izidi:

Domžale : Budafoki 2:2 (Georgijević 19., Vuk 90.; Beke 17., Strajnar 22./avt.)

Mura : Nafta 2:2 (Mulahusejnović 29., Kasalo 72.; Fekete 6., Haljeta 46.)

Osijek : Olimpija Ljubljana 3:0 (Bohar 5./11-m, Bartolec 17., Daku 62.)

Jadran Dekani : Tabor Sežana 1:1

Rijeka : Bravo 3:0