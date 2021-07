V skopskem peklu bi prijala Murina hladna prha

Ante Šimundža se odlično znajde v Evropi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Luka Bobičanec je najpomembnejši kamenček v Murinem mozaiku. FOTO: Jure Eržen/Delo



Škendija je prebrana knjiga

Slovenski prvaki iz Murske Sobote so nared za prvo evropsko preizkušnjo v tej sezoni. FOTO: Jure Eržen/Delo

Le Olimpiji (Trenčin, Nefči Baku) in Mariboru (Astana) se v prejšnjem desetletju ni posrečilo preskočiti prvega kola kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. To je nadvse lepa spodbuda za sedmega slovenskega prvaka v kvalifikacijah za »champions league« Muro, ki bo drevi ob 20. uri na nacionalnem štadionu v Skopju izzvala štirikratnega makedonskega prvaka Škendijo iz Tetova. Povratna tekma bo 13. t. m. v Fazaneriji.Gol v gosteh ni več prednost, toda komu ukinitev tega pravila, ki je bilo pogosto tudi zaveznik slovenskih klubov, bolj ustreza, gostiteljem ali Prekmurcem? »Pomemben je v tem delu, da poraz ne pomeni ničesar. Ni treba nadomeščati dveh, treh golov, napreduje skupno boljši,« je bil v svojem slogu kratek in jedrnat najizkušenejši evropski mož v črno-beli zasedbi, trenerZ njim v poveljniški vlogi ima Mura pravega evropskega lisjaka in še izjemno uspešnega. Sobočani, ki so že dve sezoni zapored nabirali evropske izkušnje in jih imajo tudi veliko od prej, vključno z zdaj najmočnejšimi domači aduti (), ki so pred slabim desetletjem že igrali proti tekmecem iz najvišjega evropskega razreda, kakršen je rimski Lazio, so res v prvič v šampionski skupini, toda kakovost igre in predvsem priprave na tekmo so aduti strokovnega štaba.»Če bi merili izkušnje, so gostitelji še bolj izkušeni. Ampak mi rastemo in imamo od kod črpati izkušnje,« je težko ujeti na napačni nogi Mariborčana na soboški klopi. Njegov pristop je vedno in povsod enak.»Kdor bo bolj pragmatičen in tekmovalen, bo v prednosti.«Na igrišču in v ozračju bo peklensko, približno 35 stopinj Celzija bo znašala temperatura. Mura na igrišču je v vsem oblikovana po Šimundževi meri.»Nismo sproščeni, če bi bili, potem bi to pomenilo, da nismo na najvišji ravni. Mentalno ne bi bili pripravljeni,« je zadovoljen s stanjem »duha« v moštvu trener, ki se dobro zaveda, kaj pomeni preskočiti prvo oviro v najmočnejšem klubskem tekmovanju.Če bi preskočili prvo oviro, ki jo predstavlja albanska etnična skupnost v Severni Makedoniji, bi se tudi klubska blagajna pošteno opomogla. »Štartnina« prinaša 280.000 evrov, napredovanje še najmanj štiri evropske tekme in več kot pol milijona €. Prišteti gre še nadomestilo za neuvrstitev v ligo prvakov. Skratka, polna malha, ki Muri zagotavlja tudi ligaško stabilnost.Mura je, razen prvega tedna priprav, ki je bil še v znaku »celjenja šampionskih ran«, po trenerjevih besedah opravila, kar je načrtovala. Forma še ni na vrhuncu.»Ne more še biti, ker nismo imeli tekmovalnih nastopov. A stvari se bodo na igrišču hitro razjasnile,« je prepričan nekdanji strelec v ligi prvakov in tudi trener, ki je popeljal vijolične v LP.Škendija je prebrana knjiga, zagotavlja Šimundža.»Je potrpežljiva ekipa z repom in glavo. Veliko nogometašev je že igralo na tej ravni, toda tudi mi smo kakovostni, oni pa imajo slabosti,« je povedal Šimundža in pojasnil, da je velikost igrišča le navidezna. Da je večja težava slaba travnata površina, a tudi Mura je znana po tem, da pol sezone igra na slabem igrišču.»Mere igrišča so približno enake igrišču na Fazaneriji. Le zdi se veliko, ker je štadion velik. Pomembno bo le to, da bomo mirni in neobremenjeni z zunanjimi dejavniki. Jasno pa je, kaj si želimo, napredovati,« je razkril Šimundža, ki bo spreminjal taktiko ali enajsterico le po sili razmer.Obradović (3-5-2); Karničnik, Maruško, Gorenc; Kous, Šturm, Kouter, Bobičanec, Horvat; Klepač, Mandić.